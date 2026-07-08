El proyecto para incorporar 13 nuevos trenes al Metro de Medellín continúa avanzando y ya registra un 30 % de ejecución. Entre los principales hitos se encuentra el envío desde México de la primera estructura de un vagón hacia Colombia, donde continuará el proceso de ensamblaje en los talleres ubicados en Bello.

¿Qué pasará con los partidos programados en el estadio Atanasio Girardot tras el inicio de las obras?

La pieza, conocida como la “caja” del tren, corresponde a la estructura principal del vagón, sobre la que se instalan los diferentes sistemas que permiten su funcionamiento. Una vez llegue al país, será sometida al proceso de ensamblaje de acabados y posteriormente a las pruebas técnicas correspondientes.

Mientras tanto, en Huehuetoca, México, avanza la construcción del tren prototipo, el primero de los 13 que harán parte del proyecto. Este modelo permitirá verificar el proceso de ensamblaje, validar el funcionamiento de los sistemas y realizar los ajustes técnicos necesarios antes de iniciar la producción del resto de la flota en Antioquia.

Metro de Medellín Foto: Metro de Medellín

Según el Metro de Medellín, esta etapa también busca garantizar que los nuevos trenes cumplan con los estándares internacionales y con los requisitos técnicos exigidos para su operación en el sistema.

Para el ensamblaje local, la empresa adecuó sus talleres en el municipio de Bello, donde, entre otras obras, fue habilitado un almacén temporal de 1.500 metros cuadrados destinado al almacenamiento de las piezas y componentes que conforman los trenes.

El proyecto contempla la incorporación de 13 trenes, equivalentes a 39 vagones, con una inversión superior a los 515.000 millones de pesos. Los recursos son financiados por el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro de Medellín.

Imágenes | Así luce hoy la mansión que René Higuita perdió en los estrados judiciales

De acuerdo con el cronograma previsto, durante 2026 continuará el proceso de fabricación y ensamblaje de los trenes, mientras que su entrada en operación está programada para 2027.

Con la incorporación de la nueva flota, se espera aumentar en un 20 % la capacidad de transporte del sistema. Además, la frecuencia de paso de los trenes en las estaciones podría reducirse de tres minutos a un promedio de dos minutos y veinte segundos, lo que permitiría atender un mayor número de pasajeros y disminuir los tiempos de espera en horas de alta demanda.

Por otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el avance del proyecto a través de una publicación en su cuenta de la red social X, donde afirmó sentirse orgulloso por las obras que se están ejecutando en el Metro.