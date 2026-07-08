Antioquia

Bomberos atienden voraz incendio en depósito de madera en Bello

La emergencia se reportó esta tarde en inmediaciones de Niquía.

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Redacción Semana
8 de julio de 2026 a las 4:30 p. m.
Incendio en depósito de maderas en Bello es atendido por los bomberos de ese municipio.
Incendio en depósito de maderas en Bello es atendido por los bomberos de ese municipio. Foto: Alcaldía de Bello.

Un voraz incendio en un depósito de maderas en el barrio La Granja, en inmediaciones de Niquía, en Bello, es atendido este miércoles, 8 de julio, por los bomberos y la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.

Videos y fotos de la emergencia circulan en redes sociales y hay preocupación entre los bellanitas, pues la columna de humo ha sido visible desde diferentes lugares de la ciudad.

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