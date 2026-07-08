Bomberos atienden voraz incendio en depósito de madera en Bello

Un voraz incendio en un depósito de maderas en el barrio La Granja, en inmediaciones de Niquía, en Bello, es atendido este miércoles, 8 de julio, por los bomberos y la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.

Videos y fotos de la emergencia circulan en redes sociales y hay preocupación entre los bellanitas, pues la columna de humo ha sido visible desde diferentes lugares de la ciudad.

Noticia en desarrollo...