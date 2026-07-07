Esta es la sorprendente cifra de presuntos delincuentes extranjeros capturados en Medellín y sus alrededores este año

La ofensiva de las autoridades contra el crimen organizado transnacional permitió que durante 2026 fueran detenidos 26 presuntos delincuentes internacionales en el Valle de Aburrá, varios de ellos requeridos mediante circulares rojas de Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de activos y otros crímenes de alto impacto.

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Los más recientes resultados fueron obtenidos por la Policía Nacional en los municipios de Sabaneta y Envigado, donde fueron ubicados dos hombres señalados de integrar estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y que eran requeridos por autoridades judiciales de otros países.

El primer procedimiento se llevó a cabo en Sabaneta, donde las autoridades notificaron la circular roja de Interpol a Óscar David Román Ovares, conocido con el alias de “Kokin”, solicitado por Costa Rica por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades costarricenses, alias “Kokin” sería uno de los principales integrantes de la organización criminal “Los Saggy”, estructura señalada de participar en actividades de narcotráfico y lavado de activos, además de estar relacionada con al menos 22 homicidios.

En una segunda operación, desarrollada en Envigado, fue retenido Ferney Osorio Gaitán, alias “Palizada”, considerado por las autoridades como uno de los principales articuladores del narcotráfico internacional.

Sobre este hombre pesaba una circular roja de Interpol para cumplir una condena de 25 años de prisión por tráfico de cocaína. Según las investigaciones, coordinaba el envío de cargamentos de estupefacientes hacia Estados Unidos y varios países de Europa, y mantenía presuntos vínculos con reconocidas estructuras del narcotráfico colombiano.

Con estos dos procedimientos, la cifra de delincuentes internacionales capturados en el Valle de Aburrá durante 2026 ascendió a 26. Entre los casos registrados este año también figuran alias “Belfort”, “Medio Labio”, “El Francés”, “Niche” y “Balín”, todos requeridos por autoridades extranjeras en el marco de procesos de cooperación judicial internacional.

La Policía Nacional destacó que estos resultados hacen parte de las estrategias para combatir el crimen organizado transnacional mediante el fortalecimiento del intercambio de información con organismos de seguridad y autoridades judiciales de diferentes países.

La institución señaló que continuará desarrollando operaciones conjuntas para identificar, ubicar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas internacionalmente, con el objetivo de impedir que integrantes de organizaciones criminales utilicen el territorio colombiano para evadir las acciones de las autoridades y continuar coordinando actividades ilícitas desde el país.