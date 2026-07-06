Metrocables de Medellín suspenderán servicio por mantenimiento en el mes de julio; consulte las fechas

Los usuarios del sistema Metro de Medellín deberán programar con anticipación sus desplazamientos durante las próximas semanas debido a una serie de intervenciones técnicas que afectarán la operación de varias líneas de Metrocable. Las labores hacen parte del mantenimiento mayor anual que realiza la empresa para garantizar el funcionamiento de la infraestructura y preservar las condiciones de seguridad del sistema.

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Metro de Medellín confirmó que tres líneas del Metrocable dejarán de operar temporalmente en este mes de julio, a partir del jueves 16. Las suspensiones corresponden a las líneas H, J y M, donde se ejecutarán los mantenimientos mayores contemplados en el cronograma anual de la empresa.

La línea J, que conecta San Javier con La Aurora, suspenderá su operación entre el 16 y el 22 de julio debido a trabajos de mantenimiento. El servicio comercial se reanudará el 23 de julio.

La línea H, entre Oriente y Villa Sierra, dejará de operar del 23 al 26 de julio y retomará su servicio el 27 de julio.

La línea M, que comunica Miraflores con Trece de Noviembre, permanecerá fuera de operación del 23 al 30 de julio. La prestación del servicio será restablecida el 31 de julio.

El Matrocable de Medellín estará en mantenimientos preventivos, de forma paulatina en diversas líneas. Foto: Getty Images

El Metro explicó que durante los cierres se realizarán inspecciones detalladas de los sistemas de tracción, frenado, poleas, cables, torres, cabinas, rieles y demás componentes que hacen parte del funcionamiento de los metrocables. Además, se reemplazarán algunos elementos que cumplen su ciclo de vida útil y se efectuarán pruebas para verificar que cada línea continúe operando bajo los estándares internacionales de seguridad.

La empresa también informó que, mientras duren las suspensiones, trabajará de manera coordinada con las empresas de transporte integradas para ofrecer alternativas de movilidad a los usuarios habituales de estas líneas. Los recorridos y ajustes operativos serán informados oportunamente a través de los canales oficiales del Metro de Medellín, con el fin de reducir las afectaciones en los desplazamientos diarios.

Tras cumplirse estas primeras reparaciones, se prepararán las líneas K, L y P. Metro de Medellín estará informando, de forma anticipada, los horarios de estas restricciones.

El metrocable lleva ofreciendo su servicio desde 2004. Foto: Luis Benavides

Desde la compañía recordaron que estos mantenimientos hacen parte de un procedimiento preventivo que se realiza periódicamente en los seis metrocables del sistema y que resulta indispensable para conservar la confiabilidad de la operación. Por ello, agradecieron la comprensión de los usuarios e insistieron en que las intervenciones buscan garantizar que el servicio continúe prestándose bajo condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento.