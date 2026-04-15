De 60 a 20 minutos: nuevo metrocable que cambiaría la vida en San Antonio de Prado

La Alcaldía de Medellín presentó uno de sus proyectos más ambiciosos en materia de movilidad, un nuevo metrocable que conectará el corregimiento de San Antonio de Prado con el municipio de La Estrella.

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El proyecto contempla la construcción del metrocable urbano más largo de la ciudad, con una extensión aproximada de 5 kilómetros y seis estaciones. La obra promete transformar la calidad de vida de miles de habitantes del sur del Valle de Aburrá.

El alcalde de Medellín le echó una pulla a Petro. Foto: Alcaldía de Medellín API

“Petro le prometió a Medellín cinco metrocables y no hizo ni uno; nosotros sí le cumplimos a la gente”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

Esta nueva línea se convertirá en una “tercera vía” de acceso para San Antonio de Prado, una zona que históricamente ha enfrentado dificultades de conexión con el resto del área metropolitana.

El proyecto tendrá una inversión estimada de $1,3 billones, financiados en su totalidad con recursos del Distrito. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta obra representa un compromiso con la ciudad.

“Este (proyecto) no tiene ni un peso del Gobierno Nacional, es con recursos del Distrito”, reveló el alcalde en la presentación.

¿Cómo beneficiará a la ciudadanía?

Uno de los principales beneficios será la reducción en los tiempos de desplazamiento. La Alcaldía proyecta que trayectos que actualmente pueden tardar entre 45 y 60 minutos pasen a realizarse en cerca de 20 minutos.

Los ciudadanos se mostraron alegres en la presentación del proyecto. Foto: Alcaldía de Medellín / API

Además, el gobierno distrital estima que los usuarios podrían ahorrar alrededor de $40.000 mensuales en transporte, lo que representa un alivio económico significativo para las familias antioqueñas.

El gerente del metro de Medellín, Tomás Elejalde, afirma que esta conexión permitirá una integración más ágil y segura con el resto del sistema de transporte del Valle de Aburrá.

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El metrocable tendrá capacidad para movilizar 2.700 personas por hora en cada sentido, lo que sumaría cerca de 30.000 usuarios cada día. En total, se estima que más de 210.000 personas se beneficiarán de manera directa con esta nueva infraestructura, especialmente en Medellín, La Estrella e Itagüí.

Con esta obra, el sistema de cables aéreos del Valle de Aburrá sumará su séptima línea, consolidando a Medellín como referente en este tipo de soluciones de transporte urbano.

Las obras están previstas para empezar en el tercer trimestre de 2027 y, según la Alcaldía, la construcción tardaría aproximadamente 30 meses, por lo que estaría disponible para la ciudadanía a mediados de 2030.