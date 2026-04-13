Federico Gutiérrez decreta emergencia hospitalaria: “Que se aplique la máxima sanción”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció nuevas acciones legales por la crisis de la salud derivada de incumplimientos del Gobierno Nacional este lunes 13 de abril.

Federico Gutiérrez responde a la Adres por crisis en el sistema de salud: “Los hospitales no se sostienen con discursos”

En la jornada, Gutiérrez encabezó una sesión de trabajo con los directores de las principales clínicas y hospitales de la capital antioqueña. El encuentro tuvo como eje central la evaluación de la situación actual del sistema de salud local, el cual presenta indicadores de saturación operativa en su red de atención.

Alcaldía de Medellín interpondrá acciones jurídicas ante fallas en la red de salud. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De acuerdo con el balance entregado tras la reunión, la infraestructura hospitalaria de la ciudad enfrenta dificultades en su capacidad de respuesta. Ante este panorama, el mandatario local confirmó que la administración municipal “radicará nuevos recursos ante las instancias judiciales con el fin de proteger la integridad de los usuarios del sistema”.

Gutiérrez recordó una acción popular interpuesta hace casi un año para garantizar el derecho a la salud. A pesar de que “el 11 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Gobierno nacional el pago de las deudas pendientes”, el plazo expiró sin que se ejecutaran los desembolsos. Posteriormente, el 2 de febrero de 2026, se inició un trámite de desacato que tampoco registró cumplimiento.

Ante este panorama, el mandatario local radicó una nueva solicitud ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. La petición busca que se aplique la máxima sanción a los ministros de Salud y Hacienda, así como al superintendente de Salud, por el incumplimiento del fallo judicial. Asimismo, se solicitó la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría General de la República.

“He trasladado una comunicación a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones, porque aquí se está burlando la justicia y esto debe sancionarse. Nadie está por encima de la ley”, afirmó Gutiérrez Zuluaga.

Estado de la red prestadora de servicios

Las cifras oficiales citadas por la alcaldía de Medellín indican que los servicios de urgencias en la capital de Antioquia “operan con una ocupación superior al 150 %. Los reportes señalan niveles del 191 % en el Hospital La María, un 163 % en Incodol y más del 150 % en centros de alta complejidad como la Fundación San Vicente y el Hospital Pablo Tobón Uribe”.

Esta situación ha generado una red desbordada con más de 100 pacientes en observación en el Hospital General de Medellín y la cancelación de más de 2.000 atenciones en la IPS Alma Máter, según aclaró la administración local.

“Decretamos la urgencia y la emergencia hospitalaria porque la red está operando en niveles críticos. Estas no son solo cifras, son pacientes esperando horas e inclusive días; son vidas en riesgo. Esta es una crisis humanitaria en salud que tiene una causa directa: el Gobierno Nacional no está pagando”, señaló el mandatario.

Cifras de la deuda y sostenibilidad financiera

El gobierno local indicó que la deuda del sistema de salud asciende a cerca de $33 billones en el país y supera los $8 billones en el departamento de Antioquia. En el caso específico del Hospital General de Medellín, las EPS intervenidas adeudan más de $270.000 millones. La cartera se distribuye entre Savia Salud ($190.000 millones), la Adres ($22.900 millones) y la Nueva EPS ($48.000 millones).

A pesar del déficit de giros nacionales, el Distrito ha invertido cerca de $480.000 millones desde 2024 para sostener la red pública y evitar el cierre de servicios. La Alcaldía de Medellín reiteró que, aunque ha implementado medidas de contingencia y acciones jurídicas, estas no sustituyen las responsabilidades financieras del nivel central.