Federico Gutiérrez responde a la Adres por crisis en el sistema de salud: “Los hospitales no se sostienen con discursos”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó este fin de semana fuertes críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y su gobierno, por la difícil situación que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

Federico Gutiérrez lanza fuerte crítica al presidente Petro por crisis en la salud: “Usted debe responder por las muertes”

“El sistema de salud está tocando fondo. La gente se está muriendo por falta de atención. Lo que está pasando con la salud en Medellín y Colombia es gravísimo”, alertó este viernes el alcalde Gutiérrez en sus redes sociales.

El mandatario distrital aseguró que los servicios de urgencias se encuentran entre 150 y 250 % de su capacidad, además del cierre de servicios en varios hospitales y la falta de atención a miles de usuarios de Nueva EPS.

“Con la salud y la vida de la gente no se juega. Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud”, sentenció Federico Gutiérrez, quien ha sido un fuerte crítico del Gobierno Petro.

Las críticas del alcalde de Medellín no cayeron bien en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), encargada de gestionar y administrar los recursos financieros del sistema de salud a través del recaudo, el reconocimiento y giro de los mismos.

La entidad, a través de su cuenta en X, aseguró que lo dicho por Federico Gutiérrez era falso y aseguró que “el director de la Adres” se encontraba ante el dilema de “iniciar una demanda por difamación” o “lamentarse por el analfabetismo del político que no es capaz de leer o entender la información que la Adres hace totalmente pública y transparente en su página web”.

Aclaró que a través del portal web se puede conocer “sobre cómo se entregan mensualmente a EPS e IPS los más de ocho billones que dispersa el Sistema por concepto de UPC, con precisión cronométrica, lo que cualquier ciudadano medianamente estudioso puede corroborar”.

Gutiérrez respondió al mensaje de la Adres y se reiteró en sus afirmaciones. “Petro acabó con el sistema de salud de manera premeditada y tiene que responderle al país. Mientras su gobierno responde con mentiras, en Medellín y en toda Colombia la salud está tocando fondo. Los hospitales no se sostienen con discursos, se sostienen con recursos“, señaló.

Insistió en que la deuda del sistema de salud ya supera los $ 33 billones en el país, mientras que en Antioquia alcanzó los $ 8 billones. “Solo al Hospital General de Medellín, las EPS intervenidas por el Gobierno Petro le deben más de $ 173.000 millones: Savia Salud, $ 145.000 millones; Adres, $ 22.900 millones, y Nueva EPS, $ 15.000 millones”, resaltó.

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“Esto es insostenible”, indicó el mandatario distrital, al tiempo que lanzó una alerta porque “miles de pacientes están esperando atención, tratamientos y cirugías, agravándose que en las últimas semanas varias clínicas han tenido que cerrar servicios y cancelar procedimientos”.

Aseguró que desde Medellín han puesto más de $ 480 mil millones para evitar el colapso del sistema y salvar la red pública hospitalaria, “pero no podemos seguir asumiendo solos una crisis provocada desde el Gobierno nacional”.

“Aquí no están en juego egos políticos. Aquí están en juego la salud y la vida de la gente. Los trabajadores y las empresas siguen aportando juiciosamente mes a mes al sistema”, sentenció el alcalde.