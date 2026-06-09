Registraduría hizo importante anuncio del material electoral para la segunda vuelta

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el inicio del proceso de distribución del material electoral tanto en los puntos de votación del territorio nacional como en las mesas dispuestas en el exterior. Este despliegue técnico busca garantizar el cumplimiento del calendario de cara a la jornada de votaciones del próximo domingo.

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Respecto a la conformación de los equipos civiles que custodiarán las mesas, la autoridad electoral ratificó la continuidad del personal seleccionado previamente para el conteo de los sufragios, el cual recibirá actualizaciones formativas previas a los comicios.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que “los jurados de votación dentro del territorio nacional se mantienen, es decir, serán las mismas personas que participaron en la jornada anterior. Las comisiones escrutadoras serán designadas la próxima semana”.

Garantías de transparencia e inspección de partidos

Como novedad institucional dentro de las garantías, el Consejo Nacional Electoral avaló un incremento en la representación de las agrupaciones políticas en cada puesto de votación. La medida busca ampliar la verificación de los datos consolidados durante el preconteo.

Luego de presentar la tarjeta electoral para la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el domingo 21 de junio, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció las acciones que se implementarán para garantizar la integridad y transparencia del proceso democrático.… pic.twitter.com/MXKt5SrPEn — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 8, 2026

El registrador Penagos puntualizó: “El Consejo Nacional Electoral autorizó que los partidos y campañas políticas tengan hasta dos testigos en cada mesa. Esto representa un refuerzo para que verifiquen el conteo de votos y se utilicen herramientas que permitan mayor integridad”.

La Registraduría Distrital avanza en las labores de organización y archivo del material electoral del proceso de votación y de los escrutinios, garantizando su adecuada custodia y conservación.



Este trabajo fortalece la transparencia, la trazabilidad y el cumplimiento de los… pic.twitter.com/2wCopey7aN — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 6, 2026

La organización del sufragio resaltó que el avance de la planeación logística corresponde a una articulación donde la eficiencia depende del compromiso de la ciudadanía y no únicamente de la gestión interna de una entidad pública.

Llamado institucional frente a la desinformación

Las directivas de la Registraduría manifestaron su preocupación ante la divulgación de datos no verificados en plataformas digitales y redes sociales. Ante este panorama, se reiteró la existencia de mecanismos constitucionales para tramitar inconformidades.

El registrador nacional, Hernán Penagos, se sumó al llamado institucional para respetar los resultados electorales y aseguró que los servidores públicos no dejan de estar sujetos a sus deberes y responsabilidades por el hecho de pronunciarse a través de redes sociales.… pic.twitter.com/LHwskQyVdT — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 9, 2026

El registrador nacional Hernán Penagos señaló: “Hago un llamado a los actores de las campañas para que respeten los resultados y acudan a los canales oficiales. Cuando existen reclamaciones, hay conductos ante la mesa de votación, los jueces de la República, el Consejo Electoral, el Consejo de Estado y un demócrata debe aceptar las reglas del Estado de Derecho”.

Finalmente, el funcionario enfatizó que la responsabilidad legal de las autoridades se extiende al uso de los perfiles digitales. Penagos argumentó que el ejercicio abusivo del poder no se limita a decretos o actos administrativos, sino que abarca el comportamiento de los servidores públicos fuera de sus oficinas.