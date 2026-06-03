El registrador Hernán Penagos respondió a los cuestionamientos que hizo el presidente Gustavo Petro al proceso electoral, en los que aseguró que se habrían presentado irregularidades en 5.300 mesas de votación y habló de una supuesta modificación al software electoral.

En relación a las dudas sobre las mesas, Penagos detalló que en 5.119 de estas un candidato obtuvo menos de 300 votos, cifra que es inferior al potencial de votantes de una mesa en Colombia. Según el registrador, en las demás se alcanzaron votaciones superiores, “lo que es absolutamente normal”.

“En esas situaciones la Registraduría ha ordenado activar protocolos de división de mesas de tal manera que los seis jurados se dividan en dos grupos para que fluya más rápido la votación de toda la ciudadanía”, respondió el funcionario.

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Para dejar en evidencia la transparencia del proceso, el registrador convoco a representantes y auditores de sistemas de los partidos y campañas políticas para que sean ellos mismos, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, observadores internacionales a que conozcan a detalle las solicitudes realizadas por el Presidente de la República.

“El día 26 de mayo no se llevó a cabo ninguna modificación al software electoral. Eso lo tenemos absolutamente claro y evidenciado”, aclaró Penagos.

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