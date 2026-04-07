En medio de la polémica por las decisiones judiciales que tienen que ver con el levantamiento de órdenes de captura de cabecillas de bandas criminales en Medellín, Antioquia, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde cuestionó tanto al Gobierno nacional como a la Fiscalía General.

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“La Fiscal General de la Nación acaba de anunciar que deroga parcialmente la resolución en la que se levantaban órdenes de captura en contra de 23 criminales en Medellín. Saca de la resolución a 16 criminales que hoy están pagando condena por graves delitos. Quedan 7 con el beneficio”, escribió Gutiérrez.

En la publicación, el mandatario paisa hizo especial énfasis en uno de los casos que, según él, deja ver la gravedad de este tipo de decisiones sobre la seguridad de los habitantes de Medellín y Antioquia.

“El caso de alias ‘el montañero’ es muy grave. Inaceptable que el gobierno Petro le haya solicitado a la Fiscalía que levante orden de captura vigente por homicidio”, señaló.

Y es que en medio de esta polémica nacional, SEMANA estableció que la Fiscalía reactivó también las órdenes de captura contra todos los voceros de las estructuras criminales de Buenaventura y Quibdó que fueron beneficiadas con esta medida por el presidente Gustavo Petro, en el marco de las negociaciones de paz.

Esta decisión pone en riesgo la promesa del Gobierno de desarmar a estas organizaciones delincuenciales que tienen vínculos con el narcotráfico, homicidios y extorsiones.

En respuesta a un derecho de petición, el ente de acusación confirmó que el 27 de diciembre de 2025 expiró el salvoconducto para 12 personas vinculadas con las estructuras armadas de alto impacto de Quibdó y ocho relacionadas con Los Espartanos y Los Shottas, en Buenaventura.

La justicia reactivó su persecución contra los líderes de la paz total de Mexicanos, Locos Yam y RPS: Armando Robledo Moya, Diego Mauricio Valencia Minotta, Inocencia Córdoba Moreno, Jair Padilla Gamboa, Emir Yair Mena Becerra, Carlos Alfredo Rentería Córdoba, Sonny Antonio Pino Quejada, Jordan Andrés Córdoba Asprilla, Jefer Cuesta Córdoba, Jhon Jairo Ubaldo Orejuela, Javier Andrés Palacios Mena y Ernesto Palacios Córdoba.

Mientras que de Los Espartanos y Los Shottas son: Víctor Pretel Gutiérrez, Jannier Caicedo Murillo, Héctor Mario Angulo Perea, Jorge Isaac Campaz Jiménez, Félix Orlando Luna Angulo, Einar Leonidas González Rivas, William Carvajal Obregón y José Yimy García Rivas.

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Además, la Fiscalía notificó a SEMANA que también suspendió las órdenes de captura contra cuatro representantes de las disidencias de las Farc a quienes se les venció el beneficio el mismo 27 de diciembre: Sandra Milena Niño Guerrero, Jorge Angarita Jiménez, John Alexander Guerrero Quintero y Yulitza Alexandra Rojas Galviz.

Así las cosas, en lo que va corrido de las negociaciones de paz durante el Gobierno Petro, la Casa de Nariño ha solicitado la suspensión de órdenes de captura a 205 criminales: 108 se reactivaron porque volvieron a delinquir o incumplieron con los acuerdos de la mesa, y a 16 se les revocó la medida dado que están pagando condenas en la cárcel de La Paz, de Itagüí.