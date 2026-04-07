Paloma Valencia pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo reactivar órdenes de captura contra Calarcá Córdoba: “Bandidos libres en elecciones”

La candidata presidencial Paloma Valencia envió una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que le pidió que reactive “de inmediato” las órdenes de captura contra Calarcá Córdoba, el jefe de una de las disidencias de las Farc que sigue delinquiendo, pese a que permanece en la mesa de negociación con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Respetada fiscal, de manera atenta y con base en lo dispuesto en la sentencia C525/23, solicito que la Fiscalía General de la Nación reactive de manera inmediata las órdenes de captura en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, suspendidas desde 2024 por decisión del ente acusador previa solicitud del Gobierno nacional”, se lee en la misiva.

En dicha providencia —añadió Valencia— la Corte Constitucional fue enfática en declarar la exequibilidad condicionada del Artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 “bajo el entendido de que la suspensión de las órdenes de captura en contra de los miembros o voceros de grupos armados organizados no opera de manera automática tras la solicitud del Poder Ejecutivo, sino que la Rama Judicial debe valorar en detalle los supuestos que justifican esta petición”.

Dijo que si bien el Gobierno nacional, en desarrollo de la paz total, claudicó ante la criminalidad, les entregó el país a los grupos armados que ya tienen 27.000 hombres en armas y permitió que el secuestro creciera en un 336 %, la extorsión, 46 % y el terrorismo, 119 %, “la Fiscalía debe cumplir con su mandato constitucional y perseguir sin titubeos a criminales de alta peligrosidad”.

Calarcá Córdoba y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: Semana/FOTO2: Presidencia.

Por ello, “hago un enfático y vehemente llamado al ente acusador para que reactive de manera inmediata dichas órdenes de captura. Contrario a lo difundido por medios de comunicación, no se requiere de mesas técnicas con el Gobierno nacional ni espacios de concertación dentro de quince días. Hay que actuar de inmediato”.

Argumentó que la situación de seguridad del país es crítica.

“El Estado no puede seguir teniendo las manos amarradas para combatir el terrorismo por culpa de decisiones cobardes del Gobierno y el ente acusador que, pareciera, buscarían incidir en las elecciones de 2026 al permitir que los mayores criminales de Colombia transiten libremente por todo el territorio nacional para hostigar y amedrentar a la población”, dijo.

Y remató: “Los colombianos tienen derecho a vivir en un país seguro y libre de grupos armados, donde el Estado los combata con determinación y no los termine protegiendo por cálculos políticos coyunturales”.

Alexander Díaz, alias Calarcá, y Luz Adriana Camargo, fiscal general. Foto: SEMANA

Valencia, en sus redes sociales, agregó: “La Fiscalía puede reactivar las órdenes de inmediato y no se requiere el aval del Gobierno. Pareciera que la estrategia del Gobierno y la Fiscalía es que todos los bandidos estén libres para las elecciones”.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: Prensa Paloma Valencia API

La candidata presidencial denunció en una reunión virtual en la noche de este lunes, 6 de abril, que Calarcá Córdoba “tendría infiltradas las principales agencias de inteligencia del Estado, incluido el Ejército”. Además de Paloma Valencia, en el encuentro estuvo el parlamentario electo, Daniel Briceño, y el expresidente Álvaro Uribe.