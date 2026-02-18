El Cable Arví, la única línea turística del Metro de Medellín, ofrece transporte directo al Parque Arví con horarios específicos y tarifas diferenciadas que conviene conocer antes de la visita.

Horarios del Cable Arví 2026: qué días y a qué horas opera la Línea L

Desde su inauguración como enlace entre la ciudad y el ecoparque Arví, la Línea L del Metro de Medellín ha tenido un perfil distinto al resto de la red.

No es un corredor de alta frecuencia para usuarios urbanos, sino un servicio que combina transporte con acceso turístico a una de las zonas naturales más visitadas del Valle de Aburrá.

Esa dualidad ha marcado tanto su horario de operación como la estructura de tarifas que aplica.

Según la página oficial del Metro de Medellín, el Cable Arví opera con un horario reducido en comparación con las demás líneas del sistema.

No presta servicio los martes, considerados su día de mantenimiento; en los demás días de la semana, el inicio y cierre de su operación varían según el día.

De miércoles a lunes, el servicio inicia a las 09:00 a. m. y se extiende hasta las 06:00 p. m., mientras que domingos y días festivos abre media hora más temprano, desde las 08:30 a. m. hasta las 06:00 p. m.

Esta programación responde a la demanda turística y a la menor necesidad de transporte urbano temprano en la mañana, a diferencia de otras líneas del Metro que comienzan su operación antes de las 05:00 a. m. los días hábiles.

Tarifas del Cable Arví: cuánto cuesta viajar a Parque Arví en 2026

La tarifa del Cable Arví igual presenta diferencias respecto al resto de medios de transporte del sistema.

A diferencia de un viaje convencional en metro o metrocable urbano, que se paga con el mismo valor estándar, la Línea L tiene un cobro adicional por trayecto, ya que su uso incluye el acceso al parque y recorrido completo hasta Arví.

Según las últimas resoluciones tarifarias publicadas por el Metro, esta tarifa especial tiene un valor mayor y puede variar según el perfil del usuario:

Tarifa para residentes de estratos 1, 2 y 3: COP 3.900, aplica a quienes viven en el Valle de Aburrá o en la zona de influencia directa del Parque Arví y cumplen los requisitos de facturación de servicios públicos.

COP 3.900, aplica a quienes viven en el Valle de Aburrá o en la zona de influencia directa del Parque Arví y cumplen los requisitos de facturación de servicios públicos. Tarifa para nacionales y/o tarjeta Cívica personalizada: COP 11.900, para ciudadanos con documento de identidad colombiano o con tarjeta personalizada.

COP 11.900, para ciudadanos con documento de identidad colombiano o con tarjeta personalizada. Tarifa para extranjeros y/o tarjeta general: COP 26.700, usuarios con tarjeta al portador o eventual, o extranjeros sin tarjeta personalizada.

Las autoridades también establecen descuentos especiales para residentes en la zona de influencia del parque o para grupos con condiciones socioeconómicas específicas, lo cual se verifica en la información oficial de tarifas actualizada.

En la práctica, esto significa que quienes planean una visita al Parque Arví deben tener en cuenta que el viaje en Cable Arví implica un costo adicional al del trayecto usual en el sistema Metro.

Las tarifas y horarios están sujetos a actualización por parte de la empresa operadora, por lo que se recomienda verificarlos con antelación en los canales oficiales del Metro de Medellín.