$2,82 billones para transformar Medellín: Concejo de la ciudad aprueba recursos para deporte, infraestructura vial y educativa

El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo N°. 100 de 2026, mediante el cual se autorizaron $2,82 billones en vigencias futuras para garantizar la ejecución y continuidad de diferentes proyectos considerados estratégicos para la ciudad, principalmente en materia de deporte, movilidad e infraestructura educativa.

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Del total aprobado, $1,20 billones corresponden a vigencias futuras ordinarias y $1,62 billones a vigencias futuras excepcionales. Los recursos permitirán avanzar en obras que buscan mejorar la infraestructura urbana y la prestación de servicios para los ciudadanos de la capital antioqueña.

Uno de los principales proyectos que recibirá financiación será la modernización y operación del Estadio Atanasio Girardot, con una inversión de $926.000 millones, que se sumará a los recursos totales destinados al proyecto.

La intervención contempla una nueva cubierta para el escenario deportivo, mejoras en la iluminación, renovación de la silletería y de la fachada, además de una ampliación de su capacidad. Con estas obras, el estadio pasaría de recibir 44.000 a 60.000 espectadores.

Render del nuevo estadio Atanasio Girardot, de Medellín Foto: Foto de la Alcaldía de Medellín

La movilidad también concentra una parte importante de las inversiones aprobadas. Para la conexión vial La Cruz-Bello Oriente se destinarán $25.000 millones, con el propósito de mejorar la accesibilidad y favorecer el desarrollo urbano y social de la ciudad.

Por su parte, el proyecto del Metro de la 80 contará con $448.830 millones para adelantar la gestión predial y la construcción de intercambios viales en sectores como la Avenida 80, La 33, La Mota, San Juan, Rinconcito Ecuatoriano y la Carrera 70.

A estos proyectos se suma el Metrocable de San Antonio de Prado, para el cual fueron autorizados $1,39 billones. La iniciativa contempla la ejecución de este sistema de transporte, que conectará el corregimiento con la estación La Estrella y que, de acuerdo con la Administración Distrital, beneficiará a más de 210.000 personas.

El metrocable es otra de las atracciones turísticas de la ciudad de Medellín, sistema de transporte que favorece a los barrios más humildes de la capital antioqueña Foto: Getty Images / Kryssia Campos

La educación también hace parte del paquete de inversiones. El Concejo aprobó $30.761 millones para intervenir la Institución Educativa Fe y Alegría, ubicada en la zona conocida como Popular 1, con el objetivo de garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.

Actualmente, estos recursos representan una herramienta de planeación financiera para la Administración Distrital, que busca asegurar con anticipación la disponibilidad presupuestal necesaria para mantener la ejecución de los proyectos durante los próximos años.

“El propósito es anticiparnos a las necesidades de la ciudad y asegurar la ejecución oportuna de inversiones que son prioritarias para la calidad de vida de la gente”, afirmó el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa.

Con la aprobación del proyecto, Medellín avanza en la financiación de obras que abarcan diferentes sectores de la ciudad y que hacen parte de las metas establecidas por la Administración Distrital en materia de infraestructura, movilidad, deporte y educación.