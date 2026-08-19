Nuevo tiroteo en Medellín dejó tres personas heridas: los detalles tras el hecho

Un hecho de violencia registrado en la ciudad de Medellín dejó como saldo tres hombres heridos por proyectil de arma de fuego. El caso ocurrió en la noche del pasado martes 18 de agosto en la parte externa de un establecimiento comercial ubicado en la carrera 29C con calle 1A, en el barrio Los Naranjos.

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Las hipótesis iniciales señalaron que un grupo de personas se encontraba conversando a las afueras de un supermercado cuando, de un momento a otro, inesperadamente llegaron dos desconocidos. Estas dos personas iban en una moto; una de ellas desenfundó un arma de fuego y procedió a disparar.

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Llegada de las autoridades y atención de los heridos

Tras la detonación de los disparos, la comunidad del sector se comunicó de inmediato con las líneas de atención de emergencias para alertar a los cuadrantes de la zona.

El hecho dejó a tres personas heridas. Foto: Adobe Stock

La patrulla de la Policía Metropolitana de Medellín arribó al sitio cercano a la medianoche para atender la situación y verificar la condición de las víctimas.

En la vía pública, las autoridades hallaron a tres hombres de 28, 35 y 48 años de edad con impactos de bala. Los lesionados fueron remitidos de urgencia en vehículos particulares hacia las instalaciones de la Clínica del Rosario para recibir atención médica especializada.

Hipótesis oficiales sobre la dinámica del ataque

Sobre la reconstrucción del caso, la Policía Metropolitana de Medellín informó que recibieron un reporte mediante la línea 123 sobre disparos y personas lesionadas en el sector. Al llegar al lugar, los uniformados constataron la novedad y coordinaron la recolección de testimonios.

La policía no dio de talles si se trataría de un hecho sicarial. Foto: Adobe Stock

Respecto al desarrollo del ataque, la institución afirmó que los responsables serían dos hombres vestidos con prendas de color negro a bordo de una motocicleta. La Policía detalló que los agresores dispararon contra un sujeto de camiseta blanca, provocando que los demás presentes intentaran huir, momento en el cual otras dos personas resultaron heridas.

Las autoridades judiciales avanzan en la revisión de cámaras de seguridad y recolección de pruebas en la zona para dar con el paradero de los responsables del ataque armado.