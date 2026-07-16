Violento tiroteo en el sur de Bogotá dejó 3 personas heridas: Policía habló del hecho

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó un tiroteo durante la tarde de este jueves, 16 de julio, en el sur de la capital del país. El hecho de inseguridad dejó a tres personas heridas luego de un cruce de disparos originado por un intento de robo.

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El incidente tuvo lugar específicamente en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Kennedy Central. Hasta este punto llegaron dos ciudadanos que se disponían a comer; ambas personas minutos antes habían realizado el retiro de una suma de dinero en efectivo en un banco del sector.

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Minuto a minuto del intercambio de disparos

Según el reporte oficial, el hurto se desencadenó cuando dos sujetos armados irrumpieron en el restaurante. Los individuos intimidaron a las víctimas con armas de fuego con el objetivo de sustraer un bolso que contenía el dinero producto de la transacción financiera previa.

Ante esta situación, se generó un forcejeo entre los asaltantes y los ciudadanos afectados. En medio de la confrontación, una tercera persona que portaba un arma reaccionó contra los asaltantes, lo que derivó en un intercambio de disparos dentro del establecimiento comercial a plena luz del día.

Al menos dos personas accionaron sus armas de fuego. Foto: Getty Images/iStockphoto

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, explicó el desarrollo de la emergencia. El oficial indicó que las patrullas del sector acudieron al lugar de manera inmediata para controlar la situación y auxiliar a los ciudadanos que resultaron afectados por los proyectiles.

Atención médica y recomendaciones de las autoridades

Los uniformados coordinaron el traslado urgente de las tres personas lesionadas hacia el centro hospitalario más cercano a la zona del ataque. De acuerdo con el parte médico, dos de los heridos se encuentran estabilizados y fuera de peligro, mientras que el tercero tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

Sobre los antecedentes del asalto, el teniente coronel puntualizó la falta de medidas preventivas por parte de los ciudadanos. El Montilla comentó que “estas personas habían hecho un retiro sin solicitar el apoyo y el acompañamiento de la Policía Nacional”, haciendo énfasis en los riesgos asumidos.

Un intento de fleteo en un restaurante de Kennedy Central, en Bogotá, desató una balacera que dejó tres heridos. Un tercero armado intervino para frustrar el robo a dos ciudadanos. Dos lesionados están estables y uno permanece en cirugía. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YzuwrHo7XX — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de la ciudad para utilizar los canales de atención dispuestos por el distrito para la prevención de delitos. Los ciudadanos pueden solicitar escolta gratuita para transacciones de alto valor a través de la línea 123, así como reportar cualquier actividad inusual o sospechosa.

Las unidades de investigación criminal se encuentran recopilando los testimonios de los testigos y revisando las cámaras de seguridad del sector. El material audiovisual será fundamental para esclarecer la identidad de todos los involucrados y determinar las responsabilidades penales correspondientes ante las autoridades judiciales que asumirán el caso.