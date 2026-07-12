Tiroteo en festival latino de salsa en Canadá: reportan muertos y heridos

Dos personas murieron el sábado, 11 de julio, y varias resultaron heridas durante un tiroteo en Toronto, Canadá, en medio de un festival latino de salsa, según informó la policía de la ciudad, que señaló que el sospechoso se dio a la fuga.

“Dos hombres fueron declarados muertos” y “otras cuatro personas fueron trasladadas a hospitales con heridas graves”, declaró el subjefe de la policía de la ciudad, Frank Barredo.

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Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, “hubo un intercambio de disparos entre dos individuos y se encontraron dos armas de fuego en el lugar”, añadió.

Subrayó el “peligro” que este presunto ajuste de cuentas podría haber representado para las más de 13.000 personas que participaban en este festival de música latina.

Agentes de la Policía de Toronto montan guardia en St. Clair Avenue West, cerca de Arlington Avenue (Ontario, Canadá). Foto: Anadolu vía AFP

La policía había mencionado inicialmente un “atacante activo”, pero “no parece ser el caso”, aseguró Barredo.

Cuando se le preguntó por el o los sospechosos, el subjefe de la policía no descartó que pudiera haber habido más personas implicadas en los disparos que las dos mencionadas.

“Hasta ahora no se ha producido ninguna detención”, agregó.

Anteriormente en su reporte, la policía no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones de los heridos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se declaró en su cuenta de X “horrorizado por el tiroteo que causó la muerte de dos personas” en el festival de salsa.

“Mis oraciones están con las familias que lloran a sus seres queridos” y “mi agradecimiento a los agentes de policía y a los primeros intervinientes cuyo valor y rápida actuación evitaron una tragedia mayor”, añadió Carney.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, se declaró “profundamente consternada y enfadada por este acto de violencia irresponsable, en pleno festival frecuentado por familias, niños y personas mayores”.

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En declaraciones a la AFP, Jason Ferda, que asistía al festival, indicó que al principio creyó que se trataba de “fuegos artificiales”. “Me asusté y me fui”, confesó.

Otro testigo describió a la cadena de televisión CTV escenas de pánico.

“De repente, todo el mundo empezó a correr hacia el escenario, preguntándose qué estaba pasando, y la policía llegó y cortó la música”, dijo.

Canadá está poco acostumbrado a la violencia armada, a diferencia de su vecino estadounidense.

A finales de junio en Montreal dos personas, entre ellas un agente de policía, fueron asesinadas por un agresor que posteriormente fue abatido por las fuerzas del orden.

*Con información de AFP