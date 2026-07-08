Mientras avanza el Mundial 2026, Meta sorprende con millonaria inversión en Canadá

Mientras la atención de millones de personas está puesta en el Mundial 2026, Meta protagonizó uno de los anuncios empresariales más importantes del año. La compañía confirmó que construirá un gigantesco centro de datos en Canadá con una inversión de 9.000 millones de dólares, un proyecto que busca fortalecer su infraestructura para el desarrollo de inteligencia artificial y que marcará un hito para la empresa en territorio canadiense.

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La iniciativa representa una de las mayores inversiones privadas registradas en el país y refleja la creciente apuesta de las grandes tecnológicas por ampliar su capacidad de procesamiento para responder a la acelerada demanda de herramientas basadas en IA.

Meta construirá su primer centro de datos en Canadá

Meta anunció que levantará un nuevo centro de datos en la provincia de Alberta, ubicada en el oeste de Canadá. La infraestructura estará situada en el condado de Sturgeon y ocupará una superficie de 269.419 metros cuadrados.

El vicepresidente de Meta para el desarrollo de centros de datos, Gary Demasi, explicó que esta será la primera instalación de la compañía en Canadá y, además, la más grande que la empresa haya construido fuera de Estados Unidos.

La infraestructura se construirá en Alberta y ocupará más de 269.000 metros cuadrados. Foto: Getty Images / Meta

El proyecto forma parte de la estrategia global de Meta para ampliar su capacidad tecnológica y responder a las crecientes necesidades de procesamiento que exige la inteligencia artificial, una de las principales áreas de inversión de la empresa en la actualidad.

Una inversión histórica para Alberta

Las autoridades locales celebraron el anuncio al considerar que tendrá un importante impacto económico para la región.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, destacó que el nuevo centro de datos impulsará la economía provincial mediante la creación de miles de puestos de trabajo y un aporte cercano a los 175 millones de dólares anuales.

“Esta es una de las mayores inversiones del sector privado en la historia de Canadá”, agregó.

El proyecto también consolida a Alberta como un destino atractivo para las inversiones tecnológicas, en un contexto donde las compañías buscan ubicaciones con capacidad energética suficiente para operar grandes centros de datos.

La inteligencia artificial impulsa la expansión de Meta

Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, ha incrementado significativamente sus inversiones en inteligencia artificial durante los últimos años.

El desarrollo de modelos de IA requiere enormes cantidades de capacidad informática, por lo que la construcción de centros de datos se ha convertido en una prioridad para las grandes compañías tecnológicas.

Los centros de datos se han convertido en una prioridad para el desarrollo de la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

En Estados Unidos, el gasto destinado a este tipo de infraestructura se ha disparado, con empresas invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en la carrera por liderar el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios basados en inteligencia artificial.

El nuevo complejo en Canadá será una pieza clave dentro de esa estrategia, permitiendo ampliar la capacidad de procesamiento y almacenamiento necesaria para los futuros desarrollos tecnológicos de Meta.

Crecen las críticas por el impacto ambiental de los centros de datos

Aunque este tipo de proyectos representan una importante fuente de inversión y desarrollo económico, también enfrentan un creciente rechazo de algunos sectores de la sociedad.

Los críticos advierten que los centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad, lo que puede generar presión sobre las redes energéticas locales y, en algunos casos, incrementar las tarifas para los usuarios.

Además, cuestionan el elevado consumo de agua necesario para refrigerar las instalaciones, la generación de ruido y el hecho de que, una vez concluye la etapa de construcción, este tipo de complejos suele generar un número relativamente reducido de empleos permanentes.

A pesar de estas preocupaciones, Meta mantiene su apuesta por ampliar su infraestructura global para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial, una tecnología que se perfila como uno de los principales motores de innovación para la compañía durante los próximos años.

*Con información de AFP.