Gobernadora del Meta Rafaela Cortés denunció intentos de secuestro y amenazas horas antes de la segunda vuelta presidencial

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, lanzó una alerta sobre la situación de seguridad en el departamento y pidió al Gobierno Nacional reforzar de manera urgente la presencia institucional para garantizar el orden público durante la jornada electoral.

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La advertencia surge tras los hechos reportados en el municipio de Mesetas, donde el alcalde habría sido víctima de un presunto intento de secuestro, situación que, según autoridades locales, mantiene en alerta a las instituciones mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Mesetas en el centro de la preocupación electoral

De acuerdo con la información conocida, el presunto intento de secuestro del mandatario local ha generado preocupación en la región, especialmente porque se habría producido en medio de un ambiente de tensión previo a las elecciones.

En el comunicado, señaló que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una serie de situaciones que han elevado la preocupación en el departamento.

Asimismo se señala que en los últimos meses el Meta ha enfrentado hechos que afectan la tranquilidad ciudadana, entre ellos el homicidio del exalcalde de Cubarral, denuncias de presunto constreñimiento electoral en zonas rurales, alertas sobre carnetización forzada por parte de estructuras ilegales y disputas territoriales en diferentes municipios.

Asesinado Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral, Meta. Foto: Foto tomada de @soyjaimeandres

Estos factores, indicó, configuran un escenario complejo de cara a la jornada democrática.

Refuerzo institucional y seguimiento electoral

En respuesta a la situación, la Gobernación del Meta ha intensificado las acciones de control y seguimiento electoral. Durante la última semana, la mandataria recorrió municipios estratégicos, lideró consejos de seguridad y participó en comités de seguimiento con autoridades civiles, militares y organismos de control.

Asimismo, se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado Departamental, articulado con Ejército, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Registraduría, para monitorear en tiempo real el desarrollo de la jornada electoral.

Llamado al Gobierno Nacional

En medio de la creciente preocupación, la gobernadora insistió en la necesidad de una respuesta inmediata del Estado para garantizar la seguridad en el territorio.

La mandataria insistió en que el Gobierno Nacional debe atender de inmediato la situación del departamento. Foto: Guillermo Torres Reina

“Lo ocurrido con el alcalde de Mesetas es un hecho extremadamente grave que no puede pasar inadvertido ni ser minimizado. He recorrido personalmente los municipios, he escuchado a las comunidades, he liderado consejos de seguridad y he insistido ante todas las instancias nacionales sobre los riesgos que enfrenta nuestro departamento. Hoy hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el Meta no sea dejado solo. Necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a nuestra democracia. Los metenses merecen votar libres, sin miedo y con la certeza de que las instituciones están de su lado”, afirmó la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano.

Preparativos y advertencias finales

La mandataria aseguró que el departamento se encuentra preparado institucionalmente para la jornada electoral, gracias a la coordinación entre autoridades locales y nacionales. Sin embargo, advirtió que los riesgos persisten y requieren máxima vigilancia antes, durante y después de las elecciones.

Finalmente, reiteró su llamado a mantener la atención sobre el territorio y a no bajar la guardia frente a posibles hechos que puedan afectar el desarrollo democrático.

“Las elecciones son fundamentales para la democracia, pero los ciudadanos del Meta seguirán aquí cuando termine la jornada electoral. Por eso pedimos que el departamento no sea olvidado ni durante ni después de las elecciones. Hoy necesitamos presencia institucional, decisiones oportunas y acciones contundentes para proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, concluyó la mandataria.