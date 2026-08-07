Video | Así se vivió en Medellín la celebración por el fin del gobierno Petro: “Cesó la horrible noche”

Este viernes, 7 de agosto, se llevará a cabo la posesión de Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, en la ciudad de Cali, pero la alegría de muchos por la llegada del reconocido abogado y por la finalización del gobierno saliente se vive en varias ciudades del país.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

En Medellín se vivió una fiesta en algunas zonas justo al llegar la medianoche para celebrar que el gobierno de Gustavo Petro llegó a su final. Según comentarios de varias personalidades en redes sociales, la celebración se dio porque, según ellos, “cesó la horrible noche”.

“Medellín, 6 de agosto de 2026, 12:00 a. m. Alborada por el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. Felicidad total. Cesó la horrible noche. #FueraPetro se hizo realidad, para fortuna de los colombianos”.

Según se dio a conocer, se creó un diseño de invitación que convocaba a los colombianos para que, a las 11:55 p. m., llevaran a cabo la celebración con grandes cantidades de pólvora para dejar en claro que está iniciando la era de la Patria Milagro, tal como la llaman el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y su fórmula vicepresidencial.

En varios videos, tanto de personalidades reconocidas del periodismo y la política como de varios creadores de contenido digital, se dejó ver la gran celebración que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín.

“Colombia está de fiesta por la salida de Gustavo Petro. Las calles se llenaron de algarabía, fuegos artificiales y un ambiente como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Pero en realidad consiguieron algo mucho más importante: sacar del poder al socialismo criminal. Recuperaron la esperanza y rescataron a su país de un proyecto que los estaba llevando al infierno”, se lee en la publicación de Arturo Villegas.

A través de su cuenta oficial de X, José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente de la nación, también celebró el fin de la era Petro y el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella.

“¡¡12 p. m.!! ¡¡Se acabó la Patria Miseria y llegó ya la Patria Milagro!! Llegó el momento de construir con esperanza, rigor técnico, capacidad de ejecución, cero ‘charlatanería’ y genuino ánimo de apoyo a los más vulnerables del país”, escribió.

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La publicación del vicepresidente se llenó de comentarios que muestran apoyo por el inicio de la era de la Patria Milagro: “Feliz nuevo gobierno, colombianos y colombianas”; “Dios los guíe”; “Sí, señor”. Todas las bendiciones para los próximos cuatro años y los cuatro siguientes y los cuatro siguientes”, se lee.

Se espera que la posesión de Abelardo De La Espriella inicie sobre las 3:00 p. m., pero mientras tanto, siguen llegando presidentes de otras naciones de América Latina y delegaciones internacionales que fueron convocadas.