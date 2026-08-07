Radican demanda de nulidad contra curules de Iván Cepeda y Aida Quilcué en el Congreso de la República

Una nueva controversia jurídica toma fuerza en el país tras las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio, que dejaron como ganador a Abelardo De la Espriella, quien tomará posesión del cargo este viernes en la ciudad de Cali.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

En las últimas horas se conoció una demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efectos la elección de Iván Cepeda, como senador de la República, y de Aida Quilcué, como representante a la Cámara, quienes aceptaron las curules de oposición para el equipo del candidato perdedor de la segunda vuelta.

La demanda se interpuso al referir “presunta violencia a los electores en conexidad con la afectación de la libertad del elector por constreñimiento, prevista en el ordenamiento electoral y penal colombiano, y desarrollada por vía de una teoría del caso estructurada sobre la existencia de un patrón sistemático, repetido y organizado de control territorial y coacción a la población civil, ejercido por grupos armados ilegales antes y durante el certamen electoral, con incidencia demostrable en el resultado de la elección”.

Es decir, la demanda sostiene que durante el proceso electoral se registró un patrón reiterado de hechos de violencia en diferentes municipios, incluyendo amenazas, restricciones a la movilidad, control territorial, imposición de normas de comportamiento, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y entre otras conductas atribuidas a organizaciones armadas y estructuras criminales.

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