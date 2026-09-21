Las llamas llevan horas poniendo a prueba a los organismos de socorro y las condiciones del terreno no facilitan la tarea. Un punto que ya había sido apagado volvió a encenderse y las autoridades mantienen el despliegue para evitar que el fuego siga ganando terreno.

Villa de Leyva en llamas: autoridades luchan para controlar un voraz incendio que arrasa hectáreas de tierra y amenaza a la población

Durante la mañana de este lunes 21 de septiembre se reactivaron los vuelos de cuatro helicópteros que apoyan desde el aire las labores para controlar el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá. Las aeronaves realizan descargas de agua sobre los sectores más críticos de la emergencia.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) mantiene en 50 % el nivel de control sobre el incendio, después de una nueva revisión técnica que tuvo en cuenta el comportamiento de las llamas y las condiciones meteorológicas.

El funcionario aseguró que la instrucción para las entidades que participan en la emergencia es continuar trabajando sin detener las operaciones. “La instrucción se mantiene: no parar”, señaló.

La situación ha requerido el apoyo de diferentes organismos de socorro. Durante la noche del domingo se realizó un relevo del personal y los Bomberos de Bogotá se sumaron a las labores que ya adelantaban equipos de Villa de Leyva, Tunja, Tinjacá, Samacá y otros municipios.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también había solicitado apoyo adicional al Gobierno nacional y destacó la necesidad de contar con más aeronaves para acelerar las descargas de agua sobre los puntos más complejos.

La preocupación aumenta por las condiciones del terreno y el viento. Según el reporte entregado por las autoridades, un sector que había sido extinguido volvió a prenderse, lo que obligó a mantener la vigilancia sobre las zonas intervenidas.

La emergencia también provocó decisiones que afectan directamente la actividad del municipio. La Alcaldía de Villa de Leyva declaró la calamidad pública y suspendió las clases en las instituciones educativas para este 21 de septiembre. También fueron canceladas actividades turísticas y recreativas como cabalgatas y recorridos en cuatrimoto.

Los incendios se han mantenido por más de 24 horas, a pesar de los trabajos de los organismos de socorro. Foto: Redes sociales - A.P.I.

Además, las autoridades solicitaron la evacuación preventiva de viviendas y de dos hoteles ubicados en la zona de riesgo, el Hotel Virrey y el Hotel Arcoíris.

De acuerdo con José Ubaldo Castro, director de Gestión del Riesgo en Boyacá, “no se habían reportado daños estructurales en las viviendas ni en los hoteles evacuados”, aunque dos tanques de almacenamiento de agua del Hotel Arcoíris resultaron afectados por las llamas.

El Coliseo Municipal también fue habilitado como punto alterno de atención hospitalaria.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para no acercarse a las líneas de fuego. El ingreso a estas zonas permanece restringido al personal autorizado y a los organismos de emergencia coordinados por el PMU.

El incendio continúa bajo vigilancia mientras los cuatro helicópteros retoman las descargas aéreas y los equipos en tierra buscan evitar que las llamas vuelvan a ganar terreno.