Gobernador Carlos Amaya destapó versión sobre posible origen del voraz incendio en Villa de Leyva: “hay personas que vieron”

Un voraz incendio forestal que inició en el cerro San Marcos, zona rural de Villa de Leyva, en Boyacá, han destruido alrededor de 300 hectáreas.

Precisamente, en horas de la noche de este domingo, 20 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció a través de su cuenta en X sobre ese incendio.

EN VIVO | Incendio en Villa de Leyva activa operativo aéreo: Black Hawk lanza agua sobre el cerro San Marcos

“Acabo de recibir el último reporte sobre el incendio en Villa de Leyva: está controlado en un 50 % y confinado en terreno. En este momento, los organismos de emergencia, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, concentran sus esfuerzos en la cabeza del incendio para extinguirlo por completo.Todas las capacidades del Estado están desplegadas. Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a Villa de Leyva, a sus habitantes y a esta joya de Colombia. No bajaremos la guardia”, dijo puntualmente De La Espriella.

Mientras bomberos, voluntarios, entre otros organismos de socorro trabajan arduamente para sofocar las llamas, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo en entrevista con Blu Radio que, según versiones de algunas personas, dicho incendio habría sido provocado.

No obstante, Amaya fue enfático en manifestar que, por el momento, no hay una confirmación sobre dichas versiones y que será la Fiscalía a través de una rigurosa investigación, la entidad encargada de establecer si realmente hay manos criminales detrás de ese hecho.

“Lo que sí me han dicho en varias casas que visité anoche; ellos me decían que ese incendio no pudo ser, digamos, por causas naturales. Que incluso, hay personas que vieron que cuando el incendio empezó, empezó con una gran llamarada muy fuerte y esos incendios normalmente empiezan progresivamente. Incluso algunos bomberos con los que hablé anoche me decían: ‘gobernador, nosotros estábamos en un punto apagando las llamas y veíamos personas en otros puntos que no estaban ayudando apagar, sino al contrario, parecía que se estaban avivando’”, manifestó Amaya en Blu Radio.

Organismos de socorro y voluntarios trabajand sin descanso para sofocar las llamas. Foto: AFP

En tal sentido, el gobernador pidió que ello se investigue para, si es el caso, se llegue a los responsables de haber provocado ese voraz incendio.

Mientras tanto, desde la Gobernación de Boyacá están ofreciendo una recompensa de hasta 45 millones de pesos a quien entregue información que permita esclarecer el origen de ese incendio.