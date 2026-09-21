Villa de Leyva en llamas: autoridades luchan para controlar un voraz incendio que arrasa hectáreas de tierra y amenaza a la población

Los ojos de Colombia están puestos en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. El municipio vive una grave emergencia por cuenta de un voraz incendio que se ha ido esparciendo poco a poco en el cerro de San Marcos.

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Desde la plaza central se alcanzan a observar las llamas y el humo que poco a poco sube, una imagen que ha sido muy impactante y que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales.

Son más de 200 hectáreas las que se han consumido por el fuego, que al mismo tiempo ha afectado a los animales y ha puesto en peligro a los habitantes del municipio y los cientos de turistas que llegan hasta allí.

Algunas viviendas y hoteles han tenido que ser evacuados por completo, mientras que más de 250 personas trabajan a toda máquina para intentar extinguir las llamas, para lo cual también ha sido necesario el uso de cuatro helicópteros: dos de la Fuerza Aérea y dos contratados por la Gobernación.

La emergencia en Villa de Leyva sigue alertando al país. Foto: X/@MinDefensa - A.P.I.

Organismos de emergencia, fuerza pública, el Gobierno nacional y la administración departamental trabajan en conjunto con un solo objetivo: acabar con las llamas que amenazan a la vegetación, a las personas y a los animales.

Pronunciamiento del presidente

El trabajo no ha sido en vano: el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que el esfuerzo de las diferentes instituciones ha ayudado a que la conflagración esté controlada en un 50 %, aunque todavía hay temor por el fuego.

“Todas las capacidades del Estado están desplegadas. Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a Villa de Leyva, a sus habitantes y a esta joya de Colombia. No bajaremos la guardia”, dijo el máximo mandatario.

Presidente Abelardo De La Espriella y el incendio en Villa de Leyva. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: API

Rodrigo Lara, ministro del Interior y quien ha estado atendiendo la emergencia desde el primer momento, reconfirmó que se mantiene el control de la mitad de las llamas.

En la mañana de este lunes se reinician los vuelos de los cuatro helicópteros que, desde los cielos, lanzan agua a todo el sector. Por su parte, los bomberos trabajan sin parar para evitar que la conflagración se extienda.

Calamidad pública

Debido a que la situación es alarmante, la Alcaldía de Villa de Leyva se vio obligada a declarar calamidad pública en el municipio, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional y disponer de las herramientas necesarias para atender la situación.

Entre las medidas, fueron suspendidas todas las clases de las instituciones educativas para este 21 de septiembre. La Secretaría de Educación indicó que los colegios deberán implementar estrategias pedagógicas flexibles y reprogramar la jornada.

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De igual forma, se cancelaron las actividades turísticas y recreativas, incluyendo cabalgatas, recorridos en cuatrimotos y demás. Las medidas se mantendrán hasta que se logre controlar la situación.

La administración local también confirmó que el Coliseo Municipal será habilitado como punto alterno de atención hospitalaria.

“Se solicita a la comunidad no acercarse a las líneas de fuego. El ingreso a estas zonas está restringido exclusivamente al personal autorizado y a los organismos de emergencia bajo coordinación directa del PMU, para evitar accidentes y nuevos riesgos”, indicó la entidad.

Conflagración en el municipio de Villa de Leyva. Foto: Imagenes compartidas a Semana - Colprensa e imagen extraida de la cuenta de X @Rodrigo_Lara_

Millonaria recompensa

Al tiempo que intentan acabar con las llamas, las autoridades también se encuentran investigado cómo fue que inició la conflagración.

Todavía no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió para que el cerro de San Marcos se prendiera. Por lo mismo, la Gobernación de Boyacá anunció una millonaria recompensa.

Serán 45 millones de pesos por información que permita esclarecer el incendio forestal e identificar a los responsables. Esto, además, también ayudará a anticipar y prevenir delitos contra el medioambiente en el departamento.

Incendios Villa de Leyva. Foto: Suministrada API

Son varios los focos que todavía continúan prendidos en Villa de Leyva, pero integrantes de los cuerpos de bomberos y de la Fuerza pública, que se han convertido una vez más en héroes sin capa, trabajan a toda marcha para apagar el fuego por completo, darle tranquilidad a las personas, salvaguardar sus vidas y las de los animales.