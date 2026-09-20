Gobernación de Boyacá ofrece recompensa por información que permita esclarecer el origen del incendio en Villa de Leyva

La Gobernación de Boyacá anunció una serie de medidas que adoptó en las últimas horas, debido al fuerte incendio forestal que se presenta en el cerro San Marcos, que tiene en emergencia al municipio de Villa de Leyva desde el sábado en horas de la tarde.

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Una de las primeras medidas en adoptar fue la declaratoria de calamidad pública en el municipio para atender el incendio forestal que consume de forma voraz el cerro de San Marcos, y amenaza con tomarse hoteles y viviendas que se encuentran alrededor.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) entregaron un parte de tranquilidad, anunciando que se están desplegando todas las capacidades operativas para la atención del incendio y se está trabajando articuladamente con todos los organismos a nivel local, departamental y nacional.

“Siempre hacemos el llamado a que se haga caso a los comunicados oficiales de las entidades y organismos de socorro que están atendiendo la información. No tanto video, tanta circulación de noticias que podrían afectar como tal el desarrollo de las operaciones”, destacaron desde el PMU.

Una de las primeras medidas que se tomó en el Comité de Gestión del Riesgo de Villa de Leyva fue la declaratoria de calamidad pública, para poder mitigar el fenómeno por el que está atravesando el municipio.

Así mismo, se suspendieron las clases en los colegios. “Las instituciones educativas no tendrán clase. Les pedimos el favor de que se resguarden en sus viviendas y que atiendan todos los comunicados oficiales a través de la página de la administración municipal”, indicaron desde el comité.

Para efectos de coordinación, informaron que en el coliseo se tendrá atención primaria y servirá como albergue para las personas que se están viendo afectadas por el incendio, específicamente los voluntarios y los organismos de socorro.

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Frente a la suspensión de clases, la Gobernación informó que tampoco se prestará el servicio del Programa de Alimentación Escolar para las instituciones oficiales y colegios privados del municipio, hasta tanto no sea superada la emergencia en su totalidad.

Además, señalaron que cada institución podrá realizar ajustes al calendario académico cuando se presenten situaciones excepcionales que ameriten el cese de actividades académicas por menos de una semana.

“Los establecimientos educativos del municipio para el día 21 de septiembre de 2026 y hasta tanto sea superada la emergencia, deberán suspender la atención presencial y reprogramar la recuperación de la jornada o, en los casos que sea posible, implementar las estrategias pedagógicas flexibles que resulten necesarias para asegurar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje durante el tiempo que persistan las afectaciones”, señaló.

Anuncian recompensa

La Gobernación de Boyacá también anunció una recompensa por información veraz que permita esclarecer el origen del incendio en Villa de Leyva. De acuerdo con la entidad, se entregarán hasta 45 millones de pesos.

“Su reporte será manejado con total reserva”, señaló la Gobernación de Boyacá, al tiempo que pidió contactarse con las líneas telefónicas que se encuentran en el anuncio de la entidad.

Cabe resaltar que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, manifestó que la información preliminar que se maneja sobre el incendio es que habría sido provocado, por lo que las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes.