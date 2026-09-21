¿Habrá trancones? Estas son las manifestaciones programadas en Bogotá para la semana del 21 al 27 de septiembre

La ciudad de Bogotá comienza una nueva semana, en donde los millones de ciudadanos programan sus respectivas actividades que van a realizar durante el transcurso de estos días.

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No obstante, existen varias ocasiones en que la presencia de manifestaciones, movilizaciones y protestas termina perjudicando los planes previstos o incluso generando afectaciones en materia de movilidad, especialmente por los trancones que se forman por la congestión vehicular, además del cierre de varias vías principales.

Es por ello que la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno, ha compartido cuáles son aquellas actividades de movilización que van a ocurrir durante la semana del 21 al 27 de septiembre.

La entidad informa que cada una de estas actividades forma parte del ejercicio democrático de la protesta pacífica, que se encontrarán divididas en varios puntos de la capital.

La Secretaría de Gobierno acompaña las jornadas de protesta y adelanta diálogos para mitigar las afectaciones a la movilidad en la capital. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá

Aun así, si bien existen algunas movilizaciones que ya se encuentran programadas, se pueden presentar manifestaciones en cualquier momento, por lo que se aconseja revisar los canales oficiales del distrito para conocer cualquier novedad.

Una de estas se registra en estos momentos, en donde se ha realizado un plantón en la mañana de este lunes 21 de septiembre por parte de vigilantes de TransMilenio, quienes exigen justicia y garantías en su trabajo tras lo ocurrido el pasado viernes 18 de septiembre, en donde un guarda de seguridad de la entidad fue asesinado.

Estas son las movilizaciones programadas para la semana del 21 al 27 de septiembre

Lunes 21 de septiembre

7:00 a. m. – Plantón: “Manifestación padres de familia” IED Oswaldo Guayasamín Sede A. Localidad Usme.

10:00 a. m. – Marcha: “Manifestación por los derechos culturales”, Universidad Distrital Sede ASAB. Localidad Santa Fe.

11:00 a. m. – Plantón: “UD Sede Bosa”, Universidad Distrital Sede Bosa Porvenir. Localidad Bosa.

11:00 a. m. – Plantón: “En exigencia de los pagos de los proyectos ganadores del MinCultura”, Ministerio de Cultura. Localidad La Candelaria.

Martes 22 de septiembre

9:00 a. m. – Plantón: “Los taxistas protestan. “Gran Pitazón”, Secretaría Distrital de Movilidad. Localidad Puente Aranda.

12:00 p. m. – Plantón: “¡Nuestros niñxs no se tocan!” Colegio Atanasio Girardot Sede B. Localidad Antonio Nariño.

Miércoles 23 de septiembre

3:00 p. m. – “Plantón Nacional LGTBIQ Trans”, Parque de los Hippies. Localidad Chapinero.

Jueves 24 de septiembre

8:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Pinta mural en gran formato” Barrio Molinos II, calle 48P sur con carrera 5. Localidad Rafael Uribe Uribe.

9:00 a. m. – Plantón: “Meeting nacional ¡Basta de abusos!”PetroBras. Localidad Puente Aranda.

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Mural aborto libre, acompañado y lesbofeminista” Autopista Sur junto a la Estación Venecia. Localidad Tunjuelito. Convoca: Libres y Visibles

Viernes 25 de septiembre

8:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Pinta mural en gran formato” Barrio Molinos II, calle 48P sur con carrera 5. Localidad Rafael Uribe Uribe.

10:00 a. m. – Plantón: “Mitin por la libertad de los presos políticos del mundo”, Fiscalía General de la Nación. Localidad Teusaquillo. Convoca: Revolución Obrera

Domingo 27 de septiembre