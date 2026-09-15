Conductores de Bogotá tendrán voz en materia de movilidad y seguridad: así es la primera Mesa Distrital que firmó el alcalde Galán

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 348 de 2026, por el cual se realiza la creación de la primera Mesa Distrital de Conductores, un espacio de participación en el que actores viales pueden tener una voz directa en las decisiones que se tomen para la ciudad en materia de movilidad.

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En esta mesa, tanto conductores, como motociclistas, asociaciones y colectivos, podrán dialogar y acompañar la formulación de lineamientos, planes, proyectos y estrategias vinculadas con la seguridad ciudadana.

Este decreto fue celebrado por el concejal de Bogotá Julián ‘Fuchi’ Forero, quien destacó que tener ahora este espacio ayuda a que estas decisiones no solamente sean discutidas por las administraciones distritales, también por aquellos que transitan diariamente por las vías de la capital.

La iniciativa contempla la participación de asociaciones, colectivos y representantes de distintos sectores. Foto: Getty Images

“Después de una larga batalla política y jurídica, hoy logramos que Bogotá tenga un espacio real de participación para los más de 3 millones de conductores y motociclistas que transitan por nuestra ciudad. Ahora tenemos que lograr que esta Mesa sea una herramienta efectiva para que nuestra voz sea escuchada en las decisiones de movilidad”, comentó.

Esta instancia fue ordenada para su creación por medio del artículo 239 del Acuerdo Distrital 937 de 2024, por medio del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, que fue aprobado en junio de 2024.

No obstante, durante un lapso de dos años, la Administración Distrital no puso en funcionamiento esta Mesa para que los distintos usuarios viales pudieran compartir sus perspectivas y proponer alternativas para mejorar el tránsito en Bogotá.

Durante este tiempo, distintos cabildantes del distrito compartieron su de para avanzar en la implementación del espacio, entre ellos Julian Forero, Clara Lucia Sandoval y el ahora representante a la Cámara, Daniel Briceño.

El espacio permitirá discutir propuestas y estrategias relacionadas con el tránsito en la capital. Foto: Getty Images

Fue hasta el 31 de agosto de 2026 que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán expidió el Decreto Distrital 348 de 2026, dando por hecho la creación de la Mesa Distrital de Conductores.

“Durante años, a los conductores y motociclistas les impusieron decisiones, restricciones y sanciones sin escucharlos. Esta Mesa tiene que servir para cambiar esa historia. Queremos participar activamente, proponer soluciones y hacer control a las decisiones que se toman en movilidad. No queremos que nos inviten únicamente para socializarnos lo que ya decidieron; queremos participar desde la construcción de las políticas”, afirmó Julián Forero.

Ante este hecho, el reto ahora es tener mayor presencia de los conductores y motociclistas de Bogotá para que puedan discutir los temas que les afectan día a día.