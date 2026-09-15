Luis Díaz despide a James Rodríguez con emotivo mensaje: conmovió a Colombia

Luego de que James Rodríguez anunciara su retiro de la Selección Colombia, este martes 15 de septiembre, numerosas reacciones se han dado en redes sociales. Una de ellas la de Luis Díaz, figura del combinado Tricolor.

Sin James Rodríguez, ¿cuál debería ser el nuevo once titular de la Selección Colombia? Cuatro plataformas de IA se la juegan

Sinfín de reacciones al retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia: Cuadrado, Guarín, Ríos y más

Por medio de sus redes sociales, Lucho le dejó una extensa carta a quien fuera el capitán de la Selección Colombia hasta el Mundial 2026. El mensaje conmovió a todo el país, y hasta el propio James Rodríguez le respondió al guajiro.

Luis Díaz: “Gracias por haber sido parte de uno de mis sueños más bonitos”

Luis Díaz le dijo:

“Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección.

“Nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: ‘lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo’. Por eso me siento profundamente afortunado de haber compartido contigo este camino, campeonatos, alegrías y tantos momentos que voy a guardar para siempre.

“Gracias por haber sido parte de uno de mis sueños más bonitos, 10. Eres un crack y siempre lo vas a ser. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre en todo lo que viene”.

James Rodríguez le responde a Luis Díaz

Lejos de terminar la emotividad entre los dos referentes de la Selección Colombia, James Rodríguez le respondió a Luis Díaz en el mismo post. Un mensaje que causó ruido en el entorno de la Tricolor:

“Luchito Gracias, orgulloso de lo que eres y en lo que te has convertido, muchas veces te lo he dicho y lo sabes. Te quiero Luchito, la selección queda en buenas manos”.

La reacción de James Rodríguez al mensaje de Luis Díaz. Foto: Instagram: @luisdiaz19_

Así las cosas, la próxima convocatoria de la Selección Colombia no tendrá a James Rodríguez. Muy seguramente tampoco estará Juan Fernando Quintero, que puso en duda su continuidad en el plantel cafetero, y otro nombre histórico como el de David Ospina, que no tiene equipo.

Esto reconfirma el momento que vive la Selección Colombia. Aires de renovación se vienen en el combinado nacional, aunque aún con Néstor Lorenzo como entrenador, y nuevos jugadores harán frente al Mundial 2030, en busca de mejores participaciones.