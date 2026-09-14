Pronunciamiento en Bayern Múnich por la falta de gol de Luis Díaz: revelan lo que le pasa

En definitiva, Luis Díaz no es el que se conoce en el arranque de la temporada 2026/2027 con Bayern Múnich.

Si bien el colombiano se esfuerza por anotar, los goles aún no llegan como sucedió en su primera campaña junto al cuadro de Alemania. Vincent Kompany lo arropa, las directivas también y sus compañeros siguen creyendo en el guajiro.

Recientemente, muchos en la interna del elenco rojo hablaron de la situación que atraviesa el número 14. Jonas Urbig, portero que se turna con Manuel Neuer en la titular, fue el que reveló qué le pasa a Díaz Marulanda.

En una reciente entrevista aseveró que Lucho puede estar padeciendo una ansiedad mayor al no poder anotar con regularidad: “Tengo una muy buena impresión de él. Siempre trabaja duro y siempre está ansioso por mejorar y marcar goles”.

Para el golero, que ve a Díaz diariamente en los entrenamientos y ya lleva un año compartiendo con él, se trata solo de una situación pasajera. Por eso, tampoco lo condena por esta racha de menor producción goleadora.

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“Es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a marcar los goles que hizo la temporada pasada, independientemente de cuándo ocurra eso. Estamos muy contentos de tenerlo”, completa dando a conocer el concepto que se mantiene de Luis al interior del Bayern.

Durante el más reciente juego, el colombiano entró para el remate. Frente al arco volvió a estar y dilapidó una acción que recriminó Harry Kane.

“No tiene el ritmo”

Max Eberl es uno de los directivos más importantes de Bayern de Múnich. Fue uno de los que más influyó en la contratación del atacante de la Selección Colombia cuando se dio el traspaso desde Liverpool.

Además, siempre se le ha visto arropar al cafetero en los momentos que no pasa por un buen nivel. Luego del partido del fin de semana, donde Díaz fue suplente, ingresó y erró una acción clara de gol; Eberl volvió a congraciarse con el nacido en La Guajira.

Luis Díaz mantiene una racha negativa en lo corrido de la Bundesliga 2026/2027. Foto: DeFodi Images via Getty Images

El jefe no reprochó a Lucho, pero sí fue consciente de que no pasa por su mejor momento: “¿Quién soy yo, como defensor que nunca ha marcado un gol, para decirle a Lucho Díaz cómo puede mejorar su definición? Lucho no tiene el ritmo en este momento”.

Al igual que las veces pasadas, una de las voces con mayor peso entre los de Múnich apuntó a que no preocupa la sequía por la que pasa Díaz: “Probablemente está pensando: ‘¿La golpeo de primera o doy un toque más?’. Y para entonces, el balón ya se ha ido. En algún momento, su sequía terminará”, le auguró.

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Lo que viene para Luis Díaz

Luego de haber sido suplente el pasado fin de semana vs. SV Elversberg, el colombiano deberá trabajar esta semana por demostrarle a Vincent Kompany que no debe dudar en alinearlo o no en el once titular.

El próximo juego en el que se espera que el guajiro acabe con su mala racha será el próximo viernes, 18 de septiembre, frente al FC Unión Berlin, desde la 1:30 p. m.