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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional amenaza el liderato y Cali se sacude

América de Cali sigue siendo líder, pero Atlético Nacional se puso a punto y podría quitarle la primera posición.

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Redacción Deportes
13 de septiembre de 2026 a las 8:43 p. m.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay, luego de los partidos de Bucaramanga, Nacional y Cali.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay, luego de los partidos de Bucaramanga, Nacional y Cali. Foto: Colprensa.

Sigue la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-ll y este sábado 13 de septiembre tuvieron desarrollo cuatro partidos de la competencia. Los resultados tienen impacto directo en la tabla de posiciones de la competencia.

Estos fueron los marcadores en los diferentes estadios del país:

  • Deportivo Pereira 1 - 3 Atlético Bucaramanga

Estocada del Atlético Bucaramanga, que hunde aún más al Deportivo Pereira. El cuadro matecaña sigue en el fondo de la tabla, mientras los leopardos se ratifican entre los ocho clasificados parciales.

  • Atlético Nacional 2 - 0 Águilas Doradas

Día de fiesta para Atlético Nacional, que antes del partido con Águilas Doradas presentó a James Rodríguez como su nuevo refuerzo, y también despidió a David Ospina. El verde amenaza con ser el nuevo líder, tomando en cuenta los partidos pendientes que tiene.

Con una fiesta en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional venció a Águilas Doradas 2-0.
Con una fiesta en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional venció a Águilas Doradas 2-0. Foto: Colprensa - David Jaramillo.
  • Once Caldas 1 - 2 Deportivo Cali

Deportivo Cali volvió a ganar y es un respiro luego de varias fechas sin sumar de a tres. Empezó ganando, el Once le empató y otra vez el azucarero volvió a pegar. Al final, un 2-1 que le da un respiro al cuadro vallecaucano.

Deportivo Cali venció a domicilio a Once Caldas.
Deportivo Cali venció a domicilio a Once Caldas. Foto: Colprensa.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional le amenaza el liderato al América de Cali

América de Cali es líder invicto de la Liga BetPlay 2026-ll: 20 puntos en ocho partidos, producto de seis triunfos y dos empates. Segundo asoma Deportes Tolima, con 16 unidades, mientras el top tres lo cierra Atlético Nacional con 15.

El tema es que Atlético Nacional tiene dos partidos menos que América y Medellín. Es decir, si el verde de Antioquia gana sus duelos venideros, podría ser líder de la Liga BetPlay 2026-ll.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG
1 América de Cali 208620204+16
2 Deportes Tolima 168512129+3
3 Atlético Nacional 156501144+10
4 Independiente Medellín 157502138+5
5 Atlético Bucaramanga 137340106+4
6 Independiente Santa Fe 138341129+3
7 Millonarios F.C. 139342107+3
8 Deportivo Cali 128332118+3
9 Llaneros F.C. 1193241112-1
10 Internacional de Bogotá 1192521112-1
11 Águilas Doradas 1072411010+0
12 Once Caldas DAF 982331211+1
13 Cúcuta Deportivo 98233813-5
14 Fortaleza 891531012-2
15 Boyacá Chicó F.C. 87223613-7
16 Jaguares F.C. 78143914-5
17 Deportivo Pereira 6713349-5
18 Alianza Valledupar F.C. 58125615-9
19 Junior F.C. 37034813-5
20 Deportivo Pasto 28026715-8

*Tabla previa al partido de Cúcuta Deportivo contra Millonarios, el sábado 13 de septiembre, a partir de las 8:15 p.m.

El grupo de los ocho parciales lo cierran Independiente Medellín, Bucaramanga, Santa Fe, Millonarios y Deportivo Cali. Fuera de la zona de clasificación están equipos como Once Caldas, Fortaleza y Águilas Doradas.

Finalmente, Alianza FC, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto son los coleros en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Así avanza la fecha 10 en la Liga BetPlay 2026-ll

Viernes 11 de septiembre de 2026

  • Jaguares 2 - 2 Fortaleza
  • Independiente Santa Fe 1 - 0 Deportes Tolima

Sábado 12 de septiembre de 2026

  • Internacional de Bogotá 3 - 2 Llaneros
  • Boyacá Chicó 2 - 1 Independiente Medellín
  • Alianza FC 1 - 0 Junior de Barranquilla

Domingo 13 de septiembre de 2026

  • Deportivo Pereira 1 - 3 Atlético Bucaramanga
  • Atlético Nacional 2 - 0 Águilas Doradas
  • Once Caldas 1 - 2 Deportivo Cali
  • 8:15 p.m. Cúcuta Deportivo vs. Millonarios

Lunes 14 de septiembre de 2026

  • 8:00 p.m. América de Cali vs. Deportivo Pasto