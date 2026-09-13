Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional amenaza el liderato y Cali se sacude

Sigue la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-ll y este sábado 13 de septiembre tuvieron desarrollo cuatro partidos de la competencia. Los resultados tienen impacto directo en la tabla de posiciones de la competencia.
Estos fueron los marcadores en los diferentes estadios del país:
- Deportivo Pereira 1 - 3 Atlético Bucaramanga
Estocada del Atlético Bucaramanga, que hunde aún más al Deportivo Pereira. El cuadro matecaña sigue en el fondo de la tabla, mientras los leopardos se ratifican entre los ocho clasificados parciales.
⏱️90’+5’| ¡𝐆𝐀𝐍𝐎́ 𝐄𝐋 𝐋𝐄𝐎𝐏𝐀𝐑𝐃𝐎! Finaliza el partido en Cali.⚽️🔥#VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/pHuLGlBP1E— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) September 13, 2026
- Atlético Nacional 2 - 0 Águilas Doradas
Día de fiesta para Atlético Nacional, que antes del partido con Águilas Doradas presentó a James Rodríguez como su nuevo refuerzo, y también despidió a David Ospina. El verde amenaza con ser el nuevo líder, tomando en cuenta los partidos pendientes que tiene.
- Once Caldas 1 - 2 Deportivo Cali
Deportivo Cali volvió a ganar y es un respiro luego de varias fechas sin sumar de a tres. Empezó ganando, el Once le empató y otra vez el azucarero volvió a pegar. Al final, un 2-1 que le da un respiro al cuadro vallecaucano.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional le amenaza el liderato al América de Cali
América de Cali es líder invicto de la Liga BetPlay 2026-ll: 20 puntos en ocho partidos, producto de seis triunfos y dos empates. Segundo asoma Deportes Tolima, con 16 unidades, mientras el top tres lo cierra Atlético Nacional con 15.
El tema es que Atlético Nacional tiene dos partidos menos que América y Medellín. Es decir, si el verde de Antioquia gana sus duelos venideros, podría ser líder de la Liga BetPlay 2026-ll.
|#
|EQUIPO
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|América de Cali
|20
|8
|6
|2
|0
|20
|4
|+16
|2
|Deportes Tolima
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|9
|+3
|3
|Atlético Nacional
|15
|6
|5
|0
|1
|14
|4
|+10
|4
|Independiente Medellín
|15
|7
|5
|0
|2
|13
|8
|+5
|5
|Atlético Bucaramanga
|13
|7
|3
|4
|0
|10
|6
|+4
|6
|Independiente Santa Fe
|13
|8
|3
|4
|1
|12
|9
|+3
|7
|Millonarios F.C.
|13
|9
|3
|4
|2
|10
|7
|+3
|8
|Deportivo Cali
|12
|8
|3
|3
|2
|11
|8
|+3
|9
|Llaneros F.C.
|11
|9
|3
|2
|4
|11
|12
|-1
|10
|Internacional de Bogotá
|11
|9
|2
|5
|2
|11
|12
|-1
|11
|Águilas Doradas
|10
|7
|2
|4
|1
|10
|10
|+0
|12
|Once Caldas DAF
|9
|8
|2
|3
|3
|12
|11
|+1
|13
|Cúcuta Deportivo
|9
|8
|2
|3
|3
|8
|13
|-5
|14
|Fortaleza
|8
|9
|1
|5
|3
|10
|12
|-2
|15
|Boyacá Chicó F.C.
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|16
|Jaguares F.C.
|7
|8
|1
|4
|3
|9
|14
|-5
|17
|Deportivo Pereira
|6
|7
|1
|3
|3
|4
|9
|-5
|18
|Alianza Valledupar F.C.
|5
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|19
|Junior F.C.
|3
|7
|0
|3
|4
|8
|13
|-5
|20
|Deportivo Pasto
|2
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|-8
*Tabla previa al partido de Cúcuta Deportivo contra Millonarios, el sábado 13 de septiembre, a partir de las 8:15 p.m.
El grupo de los ocho parciales lo cierran Independiente Medellín, Bucaramanga, Santa Fe, Millonarios y Deportivo Cali. Fuera de la zona de clasificación están equipos como Once Caldas, Fortaleza y Águilas Doradas.
Finalmente, Alianza FC, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto son los coleros en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
Así avanza la fecha 10 en la Liga BetPlay 2026-ll
Viernes 11 de septiembre de 2026
- Jaguares 2 - 2 Fortaleza
- Independiente Santa Fe 1 - 0 Deportes Tolima
Sábado 12 de septiembre de 2026
- Internacional de Bogotá 3 - 2 Llaneros
- Boyacá Chicó 2 - 1 Independiente Medellín
- Alianza FC 1 - 0 Junior de Barranquilla
Domingo 13 de septiembre de 2026
- Deportivo Pereira 1 - 3 Atlético Bucaramanga
- Atlético Nacional 2 - 0 Águilas Doradas
- Once Caldas 1 - 2 Deportivo Cali
- 8:15 p.m. Cúcuta Deportivo vs. Millonarios
Lunes 14 de septiembre de 2026
- 8:00 p.m. América de Cali vs. Deportivo Pasto