Escándalo en Inglaterra: admiten grave error arbitral que definió el Manchester City vs. United

No para el escándalo en Premier League, luego del triunfo 1-0 del Manchester City sobre su eterno rival, Manchester United, en Old Trafford. Fue este domingo, 13 de septiembre, por la cuarta fecha de la competencia.

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El único gol del partido llegó sobre los 60′. Erling Haaland remató, tras un centro desde la izquierda, y envió el balón al fondo de la red. Sin embargo, si el derbi de Manchester ya tenía polémicas, el tanto fue la mayor de todas.

El juez de línea anuló correctamente el gol de Haaland por fuera de juego. Sin embargo, instantes después, el VAR le comunicó al central, por intercomunicador, que no había fuera de juego de Haaland, que era gol. Así, Michael Oliver, árbitro central den Old Trafford, validó la anotación.

La polémica estalló, pues en la misma jugada de gol de Haaland, instantes antes de que el noruego marcara el tanto, Enzo Fernández, jugador del Manchester City, estaba en fuera de juego. Incluso, Enzo participa en la acción, pues antes que Haaland, él intentó rematar de cabeza.

El VAR no midió la intencionalidad de Enzo Fernández que, estando en fuera de juego, quiso encajar el gol de cabeza. Luego, de atrás, apareció Haaland para anotar.

El partido acabó así, 1-0, y ese triunfo tuvo implicación directa en la tabla de posiciones. Además de ganar uno de los clásicos más importantes en Inglaterra, Manchester City es colíder con Arsenal, ambos con 12 puntos.

Professional Game Referees admite error en el clásico de Manchester

Horas después de finalizado el clásico, la Pro Ref (Professional Game Referees) emitió un comunicado y admitió su grave error en el clásico de Manchester.

“Se determinó que Enzo Fernández no tocó el balón y, por lo tanto, cualquier infracción por fuera de juego es subjetiva. Sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el impacto probable de su posición y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego”, escribió Pro Ref.

Y añade: “Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente”.

🚨 OFFICIAL: Pro Ref confirm “an error of judgement” in Haaland’s goal — also informing Man United directly.



“Following the incident in the 60th minute of Sunday's Premier League fixture between Manchester United and Manchester City at Old Trafford, we can provide clarification… pic.twitter.com/1sd0gSs8QO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2026

La prensa inglesa señala que el resultado del partido no va a cambiar. Sin embargo, seguramente vendrán horas clave en cuanto al tema, pues se trata de uno de los escándalos más sonoros de la Premier League en el último tiempo, y que vuelve a dejar el nivel arbitral en evidencia.