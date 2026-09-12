Posiciones en Premier League tras el Arsenal vs. Sunderland: Manchester City, condicionado

Arsenal no da el brazo a torcer en su lucha por ser bicampeón de la Premier League. Este sábado, 12 de septiembre de 2026, los gunners vencieron 2-0 y de visita al Sunderland, por la cuarta jornada de la competencia.

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Este triunfo implica el cuarto consecutivo de Arsenal en los cuatro partidos disputados. Ostentan ocho goles a favor, tan solo uno en contra, y el invicto los deja parcialmente como líderes únicos en la Premier League.

Eso quiere decir que Manchester City queda condicionado. Asoma segundo con nueve puntos, y está obligado a ganarle a su clásico, Manchester United, este domingo en Old Trafford. Si los Citizens pierden, cederán terreno ante el Arsenal.

Así va la tabla de posiciones en la Premier League:

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Arsenal 4 4 0 0 8 1 7 12 2 Manchester City 3 3 0 0 7 2 5 9 3 Hull City 4 2 2 0 5 2 3 8 4 Chelsea 4 2 1 1 10 9 1 7 5 Brentford 4 1 3 0 7 4 3 6 6 Liverpool 4 1 3 0 6 4 2 6 7 Everton 4 1 3 0 5 3 2 6 8 Ipswich 4 2 0 2 7 10 -3 6 9 Newcastle 3 1 2 0 6 4 2 5 10 Leeds 3 1 2 0 3 2 1 5 11 Nottingham Forest 4 1 2 1 4 4 0 5 12 Brighton 3 1 1 1 8 5 3 4 13 Manchester United 3 1 1 1 7 6 1 4 14 Sunderland AFC 4 1 1 2 3 5 -2 4 15 Bournemouth 4 0 3 1 6 7 -1 3 16 Crystal Palace 4 1 0 3 6 11 -5 3 17 Tottenham 4 0 2 2 0 5 -5 2 18 Fulham 4 0 1 3 4 7 -3 1 19 Aston Villa 4 0 1 3 1 7 -6 1 20 Coventry City 3 0 0 3 0 5 -5 0

El triunfo de Arsenal sobre Sunderland

Por el momento, el equipo de Mikel Arteta cumplió su misión y su defensa del título ha arrancado a la perfección, a lo que suma además un inicio exitoso esta semana en la Liga de Campeones, con una victoria 1-0 de visita ante Nápoles.

Los londinenses encontraron dos héroes en apenas dos minutos: primero el arquero español David Raya detuvo un penal al francés Enzo Le Fée (56′) y poco después el mediocampista brasileño Bruno Guimarães firmó un tanto de bella factura, con un tiro que dio en el larguero y entró en el 58′.

ARQUERO DE EQUIPO GRANDE: ¡IMPRESIONANTE PENAL ATAJADO POR DAVID RAYA ANTE ENZO LE FEE EN EL SUNDERLAND - ARSENAL DE LA FECHA 4 DE LA #PREMIERxESPN!



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¡¡EL SUEÑO DE TODOS PEGARLE ASÍ!! ¡¡IMPRESIONANTE GOL DE BRUNO GUIMARAES PARA ARSENAL ANTE SUNDERLAND EN LA FECHA 4 DE LA #PREMIERxESPN!!



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El excapitán del Newcastle, club enemigo del Sunderland, celebró su primer tanto con la camiseta del Arsenal en partido oficial de manera ostentosa, poniendo sus manos detrás de las orejas a modo de mensaje para el público local, que se había quedado callado y helado tras ese tanto.

En los últimos minutos, el Arsenal desaprovechó varias buenas ocasiones para sentenciar: un disparo de Bukayo Saka (74′), un remate de cabeza de Kai Havertz (75′) o incluso un tanto de Jurriën Timber que fue anulado (78′).

¡LO LIQUIDÓ BUKAYO! Saka, de penal, puso el 2-0 definitivo de Arsenal sobre Sunderland en la fecha 4 de la #PREMIERxESPN.



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El segundo y definitivo tardó en llegar, con un penal transformado por Saka ya en el 90+7′.

*Con información de AFP.