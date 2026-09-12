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Posiciones en Premier League tras el Arsenal vs. Sunderland: Manchester City, condicionado

En Inglaterra, la noticia es Arsenal, que arranca de manera formidable su defensa por el título en Premier League.

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Redacción Deportes
12 de septiembre de 2026 a las 5:24 p. m.
Picante pelea por el liderato de Premier League entre Arsenal y Manchester City.
Picante pelea por el liderato de Premier League entre Arsenal y Manchester City. Foto: Getty Images.

Arsenal no da el brazo a torcer en su lucha por ser bicampeón de la Premier League. Este sábado, 12 de septiembre de 2026, los gunners vencieron 2-0 y de visita al Sunderland, por la cuarta jornada de la competencia.

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Este triunfo implica el cuarto consecutivo de Arsenal en los cuatro partidos disputados. Ostentan ocho goles a favor, tan solo uno en contra, y el invicto los deja parcialmente como líderes únicos en la Premier League.

Eso quiere decir que Manchester City queda condicionado. Asoma segundo con nueve puntos, y está obligado a ganarle a su clásico, Manchester United, este domingo en Old Trafford. Si los Citizens pierden, cederán terreno ante el Arsenal.

Así va la tabla de posiciones en la Premier League:

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arsenal 440081712
2 Manchester City 33007259
3 Hull City 42205238
4 Chelsea 421110917
5 Brentford 41307436
6 Liverpool 41306426
7 Everton 41305326
8 Ipswich 4202710-36
9 Newcastle 31206425
10 Leeds 31203215
11 Nottingham Forest 41214405
12 Brighton 31118534
13 Manchester United 31117614
14 Sunderland AFC 411235-24
15 Bournemouth 403167-13
16 Crystal Palace 4103611-53
17 Tottenham 402205-52
18 Fulham 401347-31
19 Aston Villa 401317-61
20 Coventry City 300305-50

El triunfo de Arsenal sobre Sunderland

Por el momento, el equipo de Mikel Arteta cumplió su misión y su defensa del título ha arrancado a la perfección, a lo que suma además un inicio exitoso esta semana en la Liga de Campeones, con una victoria 1-0 de visita ante Nápoles.

Los londinenses encontraron dos héroes en apenas dos minutos: primero el arquero español David Raya detuvo un penal al francés Enzo Le Fée (56′) y poco después el mediocampista brasileño Bruno Guimarães firmó un tanto de bella factura, con un tiro que dio en el larguero y entró en el 58′.

El excapitán del Newcastle, club enemigo del Sunderland, celebró su primer tanto con la camiseta del Arsenal en partido oficial de manera ostentosa, poniendo sus manos detrás de las orejas a modo de mensaje para el público local, que se había quedado callado y helado tras ese tanto.

En los últimos minutos, el Arsenal desaprovechó varias buenas ocasiones para sentenciar: un disparo de Bukayo Saka (74′), un remate de cabeza de Kai Havertz (75′) o incluso un tanto de Jurriën Timber que fue anulado (78′).

El segundo y definitivo tardó en llegar, con un penal transformado por Saka ya en el 90+7′.

*Con información de AFP.