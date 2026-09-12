Real Madrid sacude con goleada la tabla de posiciones de España: presión a Barcelona

Real Madrid goleó 4-1 al Rayo Vallecano, este sábado 12 de septiembre, por la quinta fecha de LaLiga de España. Así, la Casa Blanca se sacude del último juego que tuvo en la competencia, donde cayó 1-0 ante Real Betis.

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Esta victoria por goleada del Real Madrid tiene impacto directo en la tabla de posiciones de LaLiga de España. Los dirigidos por José Mourinho quedan segundos con 12 puntos, los mismos que el F.C. Barcelona, aunque los culés tienen mejor diferencia de gol.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Barcelona 4 4 0 0 17 2 15 12 2 Real Madrid 5 4 0 1 14 4 10 12 3 Alavés 5 3 1 1 11 5 6 10 4 Sevilla 5 3 1 1 8 6 2 10 5 Real Betis 4 3 0 1 5 5 0 9 6 Deportivo 4 2 2 0 8 5 3 8 7 RCD Espanyol 5 2 1 2 8 5 3 7 8 Atlético Madrid 4 2 1 1 7 6 1 7 8 Athletic 5 2 1 2 7 6 1 7 10 Racing de Santander 5 2 1 2 9 9 0 7 11 Real Sociedad 5 2 1 2 6 8 -2 7 12 Osasuna 5 2 1 2 5 8 -3 7 13 Levante 4 1 2 1 5 5 0 5 14 Getafe 4 1 1 2 2 5 -3 4 15 Rayo Vallecano 5 1 1 3 8 14 -6 4 16 Celta de Vigo 5 0 3 2 5 8 -3 3 17 Villarreal 4 0 2 2 6 8 -2 2 18 Málaga 4 0 2 2 1 7 -6 2 19 Elche C. F. 5 0 2 3 6 13 -7 2 20 Valencia C. F. 5 0 1 4 1 10 -9 1

Sin embargo, FC Barcelona no ha jugado en esta quinta jornada de LaLiga de España. El equipo de Hansi Flick visitará a Levante el domingo 13 de septiembre y se pondrá al día. Si gana o empata, será líder solitario en la tabla, pero si pierde, volverá la paridad en puntos con el Real Madrid.

La goleada del Real Madrid al Rayo Vallecano

José Mourinho rotó como había anunciado, aunque sorprendió la ausencia de Arda Güler, cuyo habitual hueco en la derecha fue para Yan Diomande, por fin titular y complementando de inicio al trío ofensivo habitual y sin respiro para ninguno de ellos. El marfileño, de todos modos, pasó casi desapercibido hasta pasados los primeros 20 minutos de partido y con el partido ya encarrilado, y luego se difuminó tras el descanso como el resto de sus compañeros.

Todo porque el conjunto madridista volcó su fútbol por el costado de Vinícius Jr, impetuoso como habitualmente y con un poco más de esa chispa que necesita para recuperar su idilio con la grada, más tranquila con él, pese a algunos pitos cuando fue sustituido, en un duelo donde el Rayo Vallecano optó por ser atrevido y no encerrarse para volver a crearle los problemas de antaño.

Así, con doblete de Kylian Mbappé (14′ y 90+1′), además de las anotaciones de Álvaro Carreras (17′) y Jude Bellingham (35′) los merengues se dieron un festín en el Bernabéu, ante un Rayo que descontó a los 51′ gracias a Sergio Camello.

*Con información de Europa Press.