Harold Tejada encabeza el show colombiano en la Vuelta a España: magistral puesto en la general para hacer historia

Show colombiano en la Vuelta a España cuando menos expectativa había. Luego de no tener grandes presentaciones en las grandes del World Tour, Colombia se impone con categoría desde todos los frentes. Comenzando por la clasificación general, el huilense Harold Tejada obtuvo un merecido top 10 que impulsa su carrera deportiva y le da inspiración mirando la temporada 2027.

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El ciclista del Astana fue décimo en la clasificación general a algo más de 14 minutos de Enric Mas, quien es el virtual ganador de la Vuelta a España y le fue difícil dejar el maillot rojo tras la retirada del esloveno Tadej Pogacar. El ciclista huilense, a medida que avanzaba en las etapas, fue ascendiendo de gran manera hasta alcanzar el top 10.

Sin duda, un puesto que le cae bien al ciclismo colombiano y expone a Tejada como un escarabajo a seguir mucho más en el 2027 y una de las caras visibles del Astana para las grandes vueltas. El mejor colombiano en la etapa reina de la Vuelta a España fue el cundinamarqués Iván Sosa, quien pasó 17.º a algo más de 8 minutos del ganador del día.

Además de ello, se destaca la presencia de Juan Felipe Rodríguez, una revelación colombiana que fue clave en algunos momentos como gregario del ecuatoriano Richard Carapaz. Sus pedalazos se destacaron en varias pruebas de montaña.

Santiago Buitrago, campeón de la montaña

Por si fuera poco, Santiago Buitrago deja el ciclismo colombiano en lo más alto tras coronarse campeón de montaña en la Vuelta a España 2026. Magistral triunfo y más que necesario ante la sequía de victorias, más cuando este deporte es considerado una insignia nacional.

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El ciclista bogotano fue duro, agresivo, tuvo tenacidad y nunca se descolgó ante las dificultades de las montañas españolas. Pese a perder la etapa 19 y quedar cerca de la victoria parcial, Santiago Buitrago enfiló baterías y tuvo el puntaje suficiente para adueñarse de la camiseta de las ‘pepas azules’ antes del paseo por Granada en domingo.

En cierta manera, Buitrago no sufrió en la etapa reina de La Vuelta con el temido Collado del Aguacil al frente. Al final, la clasificación general fue para el español Enric Mas, del Movistar Team, en un triunfo clave para el ciclismo español tras el retiro de Tadej Pogačar.

Santiago Buitrago coloca el ciclismo colombiano en lo más alto Foto: Getty Images

Y por si fuera poco, Mikel Landa se quedó con la etapa reina tras un inédito puerto en el Collado del Aguacil. Santiago, por su parte, se quedó con la camiseta de la montaña tras superar a Wout van Aert, quien quedó segundo en esta clasificación.