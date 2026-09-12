El grave problema de Jefferson Lerma con el DT del Crystal Palace: ignorada top que enciende las alarmas

Jefferson Lerma no la pasa bien en la Premier League y las alarmas están encendidas. Luego de confirmarse su continuidad en el Crystal Palace de Londres tras un agitado mercado de pases en Europa, el volante colombiano parece destinado a ser suplente en este nuevo curso.

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Las cosas han cambiado para mal para Lerma en Europa, pues en temporadas anteriores era titular indiscutido en el mediocampo, incluso siendo protagonista con sus labores por la zona media. Era intocable con el técnico Oliver Glasner, pero ahora las cosas han cambiado y la suplencia se ha hecho sentir en este inicio de campaña.

Lerma no registra titularidad hasta el momento desde agosto y solo se ve un ingreso desde la suplencia, en el minuto 78, en un partido de la Carabao Cup. Las cosas se vuelven a repetir y, por la cuarta fecha de la Premier League contra el Ipswich Town, Jefferson volverá al grupo de suplentes y espera tener algún chance en el segundo tiempo.

Su lugar en el mediocampo del Crystal Palace está siendo ocupado por el tándem de Adam Wharton y Quinten Timber, quienes parecen no soltar el lugar en la titular, y a Lerma le tocará remar contracorriente para volver al puesto donde era indiscutido. Esta notificación de Jefferson no deja de ser un problema para Néstor Lorenzo, pues es su futbolista titular en la Selección Colombia.

Lerma en el Crystal Palace Foto: CameraSport via Getty Images

Cabe recordar que el volante colombiano, en la temporada pasada, fue fundamental en el título de la Conference League de la UEFA, aunque en la final ya estuvo como suplente ante el Rayo Vallecano.

Lerma borrado para la Europa League

Por si fuera poco, las sorpresas ya habían comenzado desde días atrás cuando se conoció la decisión tomada del Crystal Palace con Jefferson Lerma, pues lo dejó fuera de los inscritos para la Europa League. Golpe bajo que no se vio venir.

Fue la única figura colombiana que quedó en dicho plantel del Crystal Palace luego de que Daniel Muñoz partiera de allí al Nottingham Forest. El no quedar en la Europa League no le sabe bien a Lerma, pues seguro era una motivación extra que tenía para continuar en este equipo.

Según se pudo saber por información que llegó desde la prensa especializada del Reino Unido, el volante vallecaucano quedó apartado del plantel por firme decisión del entrenador al mando, Pierre Sage.

De esta manera, solo le quedan la Premier, FA Cup y Carabao Cup como competencias para ser titular.