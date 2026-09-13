Tragedia en Santander: dos personas murieron en accidente con el bus de Martín Elías Jr.

Una tragedia se registró la madrugada de este domingo 13 de septiembre en una carretera de Santander. Según los reportes de las autoridades del departamento, dos personas perdieron la vida luego de que la motocicleta en la que se movilizaban chocara contra un bus que transportaba a integrantes de la agrupación de Martín Elías Jr.

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El accidente ocurrió en el kilómetro 7 de la vía que comunica a Puente Nacional con Barbosa, en un sector cercano a estos municipios y fue reportado entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana, cuando el grupo vallenato regresaba de una presentación realizada la noche anterior en Chiquinquirá, Boyacá.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27. Ambos viajaban en la motocicleta que terminó involucrada en el choque y fallecieron como consecuencia del impacto.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, una de las primeras hipótesis sobre lo ocurrido apunta a que la motocicleta habría cruzado hacia el carril por donde avanzaba el bus.

El capitán José Javier Caballero, encargado de la Seccional de Tránsito de Santander de la Policía, explicó:

“Una motocicleta con dos ocupantes invadió el carril del bus en el que se transportaba la agrupación del cantante vallenato”.

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El uniformado señaló que esta es una conclusión preliminar y que todavía se adelantan las diligencias para establecer con exactitud la manera en que ocurrió el accidente. Los investigadores deberán determinar las circunstancias del choque y las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades también deberán establecer si hubo otros factores que pudieron influir en el accidente, pues algunas versiones han mencionado una posible relación con carreras clandestinas, pero esta información todavía no ha sido confirmada y hace parte de los elementos que deberán ser verificados durante la investigación.

Hasta el momento, Martín Elías Jr. y su equipo no se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.