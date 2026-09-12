“Fúnenme si quieren”: La Liendra reaccionó a la llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional y generó polémica

La llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional no solo despertó emoción entre los hinchas del equipo antioqueño. La confirmación del regreso del futbolista a Colombia también provocó opiniones divididas entre diferentes figuras públicas y seguidores del fútbol, entre ellos, el creador de contenido La Liendra.

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Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, decidió pronunciarse sobre el fichaje del mediocampista y dejó claro que, aunque siente cariño por el club y celebra que el jugador llegue al fútbol colombiano, considera que James pudo continuar su carrera en una liga de mayor nivel.

“Fúnenme si quieren, pero voy a opinar sobre la llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional. Yo voy al estadio a ver jugar al verde de vez en cuando; mi primer tatuaje fue del Nacional y esto me da alegría. Bienvenido, James, pero como fan del fútbol me da tristeza”, dijo frente a su comunidad de seguidores.

James Rodríguez nuevo jugador de Atlético Nacional Foto: X Atlético Nacional

Precisamente, su principal cuestionamiento está relacionado con la edad del jugador y el momento de su carrera en el que decidió regresar al país. Para La Liendra, James todavía tiene condiciones para competir en escenarios internacionales y pudo esperar antes de tomar la decisión de jugar nuevamente en Colombia.

“¿Un jugador como James Rodríguez, con tanto potencial y tan joven, y que se venga para la liga colombiana tan rápido?”, preguntó.

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Para respaldar su opinión, el creador de contenido comparó la situación del colombiano con la de otras reconocidas figuras del fútbol mundial, quienes, pese a tener más edad, continúan compitiendo fuera de sus países de origen.

“Lewandowski tiene 38 años, Messi tiene 39 años, Cristiano tiene 41 años y James tiene 35 años, y todos los jugadores que les mencioné están jugando en una mejor liga que la de su país, o si no, están jugando en un lugar en donde están ganando demasiada plata”, agregó.

La Liendra también cuestionó los beneficios deportivos y económicos que, desde su perspectiva, tendría para James regresar al fútbol colombiano.

“James en Colombia no vino a hacer ninguna de las dos, no vino a mejorar porque acá no tenemos la mejor calidad en el fútbol y tampoco porque acá no están los mejores salarios”, afirmó.

Finalmente, reiteró que su opinión no está relacionada con una falta de apoyo hacia Atlético Nacional. De hecho, recordó nuevamente su vínculo como hincha del club, aunque insistió en que considera que James pudo continuar en otro destino.

“Para mí, James se adelanta, es para que estuviera en otros equipos ganando plata; para mí, se vino muy rápido, no sé ustedes qué piensan y les digo, soy fan del Verde”, terminó.