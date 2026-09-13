Andrea Petro confesó por qué no le gustan los hombres colombianos: “Acá la sociedad”

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, pasó por el sofá de Me Vale, programa de entrevistas y podcast conducido por la periodista Eva Rey. Allí, abordó varios temas políticos y de su vida personal, entre estos, contó que no le gustan los hombres colombianos.

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“Es que a mí no me gustan los colombianos; lo que pasa es que yo desde chiquita he estado con europeos y siempre mi primer novio fue belga. Tenía cinco años, mi primer fue belga. Mi lengua materna es el francés. Yo viví en Europa. Yo estoy viviendo en Europa. Pues eso es lo que yo tengo. Entonces uno se acostumbra a mirar lo que uno tiene. Y yo no vivo aquí en Colombia”, empezó contando Andrea Petro en ‘Me Vale’.

No obstante, la hija del expresidente reveló que tuvo “cuentico” con un colombiano, pero que, culturalmente, “son más perritos”.

“A mí me cuesta trabajo con los colombianos porque saben quién soy y eso es muy pesado. Que tuve mi cuentico hace poco con un colombiano, sí, pero pues ya… a mí eso me da muchísimo temor, entonces tengo mucha desconfianza. Y también la cultura del hombre colombiano, a mí no me da. No es que no me dé, son más perritos”, agregó.

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En tal sentido, Andrea Petro recalcó en Me Vale que los hombres europeos son más fieles.

“El europeo es más fiel, está más allegado a sus hijos. Digamos, tú vas a un jardín infantil y es el hombre el que lleva al niño. Te hacen comida, están haciendo oficio. O sea, acá la sociedad es muy machista y yo no creo que me pueda adaptar a eso. La verdad, no”, destacó Andrea Petro en dicha entrevista.

Al final de ese capítulo, Andrea Petro, quien actualmente no tiene pareja, dijo que sí le gustaría tenerla, “pero no he podido”.