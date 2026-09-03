Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, fue invitada a El Debate de SEMANA, espacio en el que habló abiertamente sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional.

Andrea Petro y su sentida entrevista con SEMANA: Habla de las supuestas adicciones de su padre, de Verónica Alcocer, Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y de su propia separación

Durante la conversación, la empresaria también se refirió a los años en los que su padre estuvo al frente del Gobierno y a las consecuencias que este periodo tuvo en su entorno familiar. Andrea Petro compartió su visión sobre algunos de los hechos que, según explicó, generaron distancias y tensiones entre los integrantes de su familia durante los últimos cuatro años.

La entrevistada abordó temas relacionados tanto con la política como con su esfera más íntima y reveló situaciones poco conocidas por el público. Sus declaraciones permitieron conocer una perspectiva personal sobre los cambios y dificultades que enfrentó su familia en medio de la exposición pública y la actividad política de Gustavo Petro.

Un punto que llamó la atención fue el de su familia, la cual afirma que está fracturada desde hace años. La hija mayor del exmandatario Petro fue clara con respecto a lo que ocurrió, llevando a que cada uno tomara su camino.

Según explicó, el distanciamiento se dio desde que Alcocer y Petro se separaron, lo que cambió el rumbo de las dinámicas familiares. En sus declaraciones, señaló que todo se desprendía de la Presidencia, pues el lío se enfocaba en lo personal.

“Yo creo que fue realmente a partir del momento en que Verónica y mi papá se separaron, que yo no sé la fecha exacta todavía. (...) creo que eso viene desde hace años, pero a partir de ese momento como que cada mamá se quedó con sus hijos. Y eso fue. Independientemente de la Presidencia o no, yo creo que ya cuando hay divorcios y separaciones, pues la familia no queda tan unida como antes”, afirmó.

Se refirió a la separación de su papá con Alcocer, enfatizando que sentía que no habían sido sinceros y transparentes en este proceso.

Andrea Petro apuntó que sabía que habían terminado en buenos términos y conservaban una conexión bonita como padres, al punto de manejar cordialidad aun cuando el amor había acabado.

“Yo creo que ellos debieron ser un poquito más sinceros y decir que ya no estaban juntos. Que es una bonita relación de finalidad de pareja, sí, porque finalmente ellos demostraron que eran mamá y papá, y siguieron estando cordialmente juntos, por más que ya no hubiera amor”, comentó.

Allí se puso de ejemplo y profundizó en que el error fue la falta de transparencia que proyectaron. En su mensaje reiteró que todo hacía parte de la intimidad de ellos dos, por lo que no debía quedar como un tema mediático.

“Entonces, chévere, a mí personalmente eso no me pasa, me pasa completamente lo contrario, ojalá me hubiera pasado algo así, pero yo creo que es un poquito de falta de transparencia ese punto de vista. Tenemos que entender que es la vida privada de ellos también. Y no creo que amerite realmente un debate público”, concluyó.