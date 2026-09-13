Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’ fue arrestado en Bogotá

El creador de contenido Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, fue arrestado este domingo 13 de septiembre en Bogotá, luego de su llegada al aeropuerto internacional El Dorado.

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El procedimiento está relacionado con una orden de arresto por desacato emitida en Colombia a raíz de contenidos publicados por el investigador en su canal de YouTube.

La situación fue confirmada a SEMANA por la Policía de Bogotá, que hizo una precisión sobre el procedimiento.

De acuerdo con la institución, no se trata de una captura por un delito penal, sino de un arresto ordenado por un juez en el marco de un proceso de desacato. Adrián fue trasladado a una estación ubicada en el aeropuerto mientras se adelanta el protocolo.

El caso tiene como antecedente un documental realizado por Adrián en el cual aborda los tratamientos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes en el país.

Desde su publicación, el documental ha generado controversia y distintas reacciones en Colombia y México, particularmente entre sectores políticos, organizaciones de derechos LGBTIQ+, profesionales de la salud y grupos que defienden distintas posiciones frente a los tratamientos para menores de edad.

Samuel Adrián ya sabía que podía ser arrestado

El creador de contenido había advertido previamente que existía la posibilidad de que fuera detenido al llegar a Colombia. A través de la cuenta oficial de Fundamento, productora del documental, se difundió un video que Adrián grabó antes de viajar al país.

En la grabación, realizada en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, explicó que podría ser privado de la libertad debido a su negativa a retirar el documental de circulación. También aseguró que, según la información que tenía en ese momento, enfrentaría 10 días de arresto y una multa.

En ese mensaje, Adrián sostuvo que su eventual detención no cambiaría su posición frente a la investigación y aseguró que continuaría defendiendo la publicación del documental.

“Las verdaderas víctimas son los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo, porque yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días, pero muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles de tratamientos a los que nunca debieron de haber sido sometidos”, dijo en el clip.

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¿Qué había dicho el director sobre su situación judicial?

Meses antes, durante una conferencia en el Congreso de México dedicada a la libertad de expresión, el creador de contenido habló públicamente sobre el proceso que enfrentaba en Colombia.

“Decir la verdad ahora es un delito. Tengo una orden de aprehensión en Colombia y una multa por 7.200 dólares”, señaló en ese espacio.

Adrián también afirmó que su investigación surgió de la intención de conocer cómo funcionan determinados protocolos médicos dirigidos a niños y adolescentes que experimentan lo que algunos sectores denominan incongruencia de género.