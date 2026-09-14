Conductores en Cali, atentos: así funcionará el pico y placa del 14 al 20 de septiembre

La Alcaldía de Santiago de Cali ha compartido las restricciones de movilidad que se van a aplicar en la capital del Valle del Cauca por medio del Pico y Placa para la semana del 14 al 20 de septiembre.

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El objetivo que tiene la administración local es, por medio de esta regulación, brindar una mejor circulación vehicular y evitar cualquier hecho que derive en un siniestro vial o congestionamientos.

Es por ello que las autoridades de tránsito han realizado un llamado a todos los ciudadanos que transitan por las vías de Cali a programar con antelación sus jornadas durante los siguientes días, además de poder respetar todas las normas de tránsito que se encuentran establecidas en la ley para evitar una multa o comparendo.

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, cualquier persona que cometa una infracción deberá pagar multas que alcanzan hasta los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica de $875.452 en 2026.

Pico y placa en Cali del 14 al 20 de septiembre de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad de cara al segundo semestre del año 2026, en donde las restricciones de movilidad se realizan con base en el último número que tiene la placa del vehículo.

Adicionalmente, el horario en donde es aplicada la regulación comienza desde las 6:00 a.m. y finaliza a las 7:00 p.m.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para coches particulares para la semana del 14 al 20 de septiembre de 2026 será de la siguiente manera:

Pico y placa Cali. Foto: Secretaria de Movilidad.

Lunes 14 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Martes 15 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 16 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 17 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 18 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 19 de septiembre: no habrá restricción de pico y placa.

no habrá restricción de pico y placa. Domingo 20 de septiembre: no habrá restricción de pico y placa.

Cabe mencionar que la medida de restricción de movilidad es solamente aplicada para los carros particulares que transitan por la ciudad de Cali. No obstante, existe una forma de evitarlo y es por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p.m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: