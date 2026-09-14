Desmienten dato de James Rodríguez y su llegada a Atlético Nacional que desató lío: “Mentira”

Toda una cuestión mediática ha sido la llegada de James Rodríguez al Fútbol Profesional Colombiano.

Desde que se supo la semana anterior que el fichaje estaba a punto de darse, la información relacionada al trato no ha dejado de sonar de un lado y otro.

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Recientemente, el periodista Felipe Sierra fue el que sacó la información del salario del volante en Atlético Nacional. La supuesta cifra que obtendría el cucuteño en los verdes sería de “cerca de 1.000 millones de pesos colombianos al mes”.

Ante la filtración de dicho valor se generaron críticas para el comunicador.

Carlos Antonio Vélez lo desmiente

En las últimas horas, el experimentado periodista Carlos Antonio Vélez se refirió al tema. Al mismo tiempo, se mostró crítico con la exposición de dichas cifras y explicó las razones de su postura.

“He leído, con relación a la llegada de James Rodríguez a Nacional, que un club colombiano pagaría cuatro millones de dólares anuales por salario. Mentira”, zanjó de entrada.

En la continuidad de su intervención fue enfático al decir: “Ningún equipo colombiano, ni siquiera Atlético Nacional, paga una cifra de ese tipo. Es que si ese hubiera sido el salario exigido por el jugador, James no estaría en Medellín. Esa plata no la paga ni Nacional ni ninguno, así Nacional tenga el dinero”.

🟢 @velezfutbol habló del salario de James Rodríguez en Atlético Nacional. pic.twitter.com/cD2NnkE5Vz — Deportes RCN (@DeportesRCN) September 14, 2026

“Esos son listones salariales que en Colombia no se tocan. Eso es del fútbol brasileño, eso es del fútbol mexicano, para hablar de por estos lares. Ese es un salario europeo, ese no es un salario colombiano”, recalcó sobre la inexactitud del supuesto salario de James.

Vélez no dio cifras, pero sí confrontó lo que otros dijeron. Para Carlos Antonio, el cuadro verde hizo un trabajo arduo para poder hacerse con los servicios del 10.

“Es mentira que se gane cuatro millones. Yo no me meto en los sueldos de la gente, porque no me gusta que se metan en los míos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que difícilmente llega al 35% de esa cifra, y eso Nacional haciendo un gran esfuerzo y entendiendo que Avelino le ofreció lo mismo”, reportó.

Presentación de James Rodríguez ante la hinchada de Atlético Nacional en compañía de David Ospina, Sebastián Arango y Víctor Marulanda Foto: @nacionaloficial

Posterior a eso relató cómo se dio la cronología para que James no aceptara ir a la segunda división de Italia y sí se inclinara por Atlético Nacional en pocas horas.

“Él lo desechó (ir a la ‘B’ de Italia), y con razón, y se a la B de Italia por esa plata no tiene sentido. Entonces yo le ofrezco eso y véngase para acá, que aquí lo vamos a mimar, lo vamos a querer mucho y usted va a estar aquí feliz de la pelota, en su casa, jugando el día que quiera. Y pues hombre, mejor oferta ninguna”, afirmó.

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Para terminar, Vélez se mostró en desacuerdo de la salida de los valores y supuestas ganancias de James en Colombia.

Independiente si son reales o no: “decir esas cosas en un país como Colombia es exponer a una persona a una inseguridad de todos los minutos y todos los segundos”, acabó molesto.