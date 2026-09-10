Estalla bomba de James Rodríguez: supuesto “acuerdo verbal” con club histórico en Colombia

Se sacude el fútbol profesional colombiano (FPC) con la versión del supuesto arribo de James Rodríguez a Atlético Nacional.

En las últimas horas, Sheyla García, periodista de Win Sports, soltó la bomba: “James tiene acuerdo con Nacional”.

“A esta hora, 11:22 a. m., James Rodríguez es jugador de Atlético Nacional”, afirmó y causó sorpresa absoluta.

En el contacto que hizo la comunicadora, también apuntó a que: “No está oficializado... estamos cerca de dar la noticia de cuál va a ser el nuevo club de James”.

Avellino obtuvo respuesta de James Rodríguez a la oferta: así reportan que va el fichaje

Presentación y comunicado oficial

De momento, a la información le faltan muchos matices por resolver. A pesar de eso, la periodista García pudo confirmar también que “desde la institución mañana o pasado pensaban en anunciarlo con todos los detalles”.

Al parecer, la negociación lleva días gestándose, pero solo hasta las últimas horas del miércoles pasado terminó por cristalizarse: “Lo venían trabajando y se terminó de acercar a todo. Hoy ya fue levantarse con la noticia”.

James Rodríguez, volante cucuteño de la Selección Colombia. Foto: AFP

Para terminar, quien soltó la bomba se negó a afirmar que el 10 ya aterrizó en Colombia, pero certificó que el trato “es un hecho”.

“No te puedo confirmar que James está en Medellín. Se están jugando muchas cosas..., pero pude corroborar que lo de James es un hecho”, completó.

Atlético Nacional da pistas

Desde las primeras horas de este jueves, 10 de septiembre, el número que se ha hecho presente en las publicaciones del Atlético Nacional es el 10.

Cada vez que el club verdolaga tiene la oportunidad de usarlo, lo hace. Coincidencialmente, el elenco de Medellín está próximo a jugar dicha jornada en el FPC, lo que le serviría para impulsar el anuncio en redes sociales.

Tenemos una cita importante, fecha 10. Este domingo llenemos el Atanasio. ¡Vamos todos juntos! pic.twitter.com/q2Z0dqLzIP — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 10, 2026

Por medio de dos videos han hecho hincapié en el dorsal que habitualmente usa el volante colombiano con pasado en el Real Madrid, el Bayern Múnich, el AS Monaco, entre otras escuadras de renombre en el balompié internacional.

Con términos como “confíen” y “crean”, las comunicaciones de Nacional han empezado a ilusionar a sus aficionados con el que sería considerado el fichaje más importante en la historia de todo el FPC.

En este escudo, crean.

10a fecha de Liga en casa.

¡Te esperamos en el Atanasio! pic.twitter.com/MzaDxjmaYD — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 10, 2026

Un detalle no menor, que se puede leer entre líneas y que contribuye a darle fuerza al rumor, es que este 10 de septiembre, a las 10:10 a. m., Atlético Nacional publicó un primer contenido que podría marcar el inicio de una campaña de expectativa para una eventual presentación de James.

Contra el tiempo

Será cuestión de horas para saber si finalmente James será del verde de Antioquia o no.

Este viernes se cierra en Colombia el periodo de inscripción de agentes libres en el país. Justamente, Rodríguez está en dicha posición y por ello es que se apresura todo para que quede inscrito de cara a la disputa de lo que resta de la Liga BetPlay en el 2026-II.

La lista de destinos a los que podría llegar James Rodríguez: tiene fecha límite para lograrlo

De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, Atlético Nacional se puso desde hace días manos a la obra para preparar “la logística para los exámenes médicos y posterior firma de contrato”.

Adicionalmente, fija la fecha en la que se podría dar el anuncio definitivo: “La presentación del 10 se podría dar mañana (viernes, 11 de septiembre)”.