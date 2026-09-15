La curiosa razón por la que los carros eléctricos no necesitan una caja de cambios

Los carros eléctricos se han conertido en una de las grandes innovaciones tecnológicas en el sector automotor, que cada vez registra cientos de usuarios que optan por esta clase de autos.

¿En la búsqueda de comprar un carro eléctrico? Estos son los detalles que marcan la diferencia en Colombia

Un ejemplo de esto es Colombia, pues en el transcurso de 2026, se han matriculado un total de 33. 889 vehículos eléctricos nuevos en el país, derivando así en una variación acumulada de 222,5%.

Además el auto más vendido en la nación es el Tesla Model Y, el cual ha registrado más de 14.000 unidades.

Los carros eléctricos han ganado presencia en el mercado automotor colombiano durante 2026. Foto: Getty Images

Los carros eléctricos han brindado bastantes beneficios, no solamente en tecnologías que reducen las emisiones contaminantes, sino que también utilizan componentes que ofrecen comodidad al manejar.

Los carros eléctricos cuentan con una sola marcha, lo cual mujestra ventajas en comparación con los modelos tradicionales.

¿Por qué los carros eléctricos solamente necesitan de una marcha?

De acuerdo con Volkswagen, existen varias razones por las que los vehículos eléctricos no necesitan de una caja de cambios.

Una de ellas es debido al par motor constante que ofrecen sus motores eléctricos, el cual les permite entregar una gran cantidad de fuerza sin importar que se encuentren a bajas revoluciones.

Esto ayuda a que se elimine la necesidad de una caja de cambios para poder ajustar la entrega de potencia de forma gradual.

Otra razón por la que los coches eléctricos no presentan cajas de cambios se debe a su capacidad de funcionar a velocidades sumamente altas.

La transmisión de los carros eléctricos presenta diferencias frente a la utilizada en los vehículos convencionales. Foto: Getty Images

Muchos de los motores eléctricos pueden operar a velocidades de hasta 10.000 revoluciones por minuto (RPM) o más sin tener que requerir de una caja de cambios.

Por otro lado, el tener solamente una marcha en los carros eléctricos brinda varias ventajas, entre ellas la eficiencia. Las cajas de cambios en coches convencionales son elementos mecánicos que introducen pérdidas de energía.

Cuando se elimina la necesidad de una caja de cambios, los carros eléctricos terminan siendo más eficientes al consumir energía, lo que significa que pueden aprovechar al máximo su flujo eléctrico, recorriendo más kilómetros con el coche teniendo la misma cantidad de electricidad.

Adicionalmente, el no tener una caja de cambios ayuda a reducir el peso de los vehículos eléctricos, siendo más ligeros y eficientes ante el consumo de energía.