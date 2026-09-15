La caja automática de un carro es uno de los elementos que más han ayudado a cientos de conductores en el mundo, ya que les brinda una experiencia de manejo mucho más cómoda sin depender del factor mecánico.

Muchos conductores hacen esto con la palanca y terminan dañando la caja de cambios: así debe usarse correctamente

Si bien da varias ventajas, también tiene que ser cuidada de la mejor manera posible, puesto que, con el paso del tiempo, tendrá desgastes que podrían causar un daño grave al coche.

El cuidado de la caja automática depende de las prácticas del conductor. Foto: Getty Images

Por ejemplo, realizar maniobras inadecuadas al estacionar, arrancar o cambiar de marcha deriva en mayores afectaciones, que obligarán a los usuarios a dirigirse a talleres mecánicos.

Por ello, los conductores deben abandonar algunos hábitos para que las cajas automáticas no se vean comprometidas.

Las conductas por cambiar

De acuerdo con la marca de carros estadounidense Ford, existen cinco hábitos que todos los conductores deben evitar para prevenir daños en sus carros automáticos:

El cambio de marchas y el estacionamiento son algunas de las acciones que requieren especial cuidado en los carros automáticos. Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Utilizar la posición de parqueo (P) cuando el coche se encuentra aún en movimiento

La letra P en el carro indica el parqueo o estacionamiento. Esta se encarga de bloquear la transmisión para no dejar que los engranajes del coche sigan girando.

Existen situaciones en las que, cuando un conductor llega a su destino, debido a la prisa, cambia la marcha de drive (D) o reversa (R) a P (parking) antes de que el coche se encuentre completamente quieto.

Esta acción podría desgastar de manera prematura el componente que impide que los engranajes se muevan; por ello, se aconseja parar el carro y luego cambiar a P.

2. No usar el freno de mano al estacionar

Cuando el conductor coloca P, la traba de la transmisión impide que los engranajes se muevan y, por ende, el vehículo.

No obstante, este no se encarga de reemplazar el uso del freno de mano o estacionamiento, ya que, si no se usa, el peso del vehículo recaería solamente en la transmisión y estaría desgastándose. Así, se aconseja usar siempre el freno de mano al estacionarse.

3. Acelerar al cambiar de neutral (N) a drive (D)

Para arrancar rápidamente, se suele acelerar antes de cambiar la palanca de posición. Ford no recomienda hacer esto en un vehículo con transmisión automática, ya que se desgasta la turbina de transmisión.

4. Usar N en bajadas

Tanto los coches manuales como los automáticos presentan una pérdida de agarre y tracción cuando cambian a N durante bajadas, ya que esta función se encarga de desconectar la transmisión del motor.

Ante ello, se aconseja engranar una velocidad para mejorar la estabilidad.

5. Cambiar a D cuando el coche se encuentra en movimiento

Cuando el vehículo no se encuentra completamente detenido y se cambia de marcha a D o R, se podría estar colocando mucha tensión en la banda de transmisión, generando así un desgaste prematuro.

Por ello, se recomienda frenar por completo si se va a cambiar de marcha.