La caja automática de un carro es uno de los elementos que más han ayudado a cientos de conductores en el mundo, ya que les brinda una experiencia de manejo mucho más cómoda sin depender del factor mecánico.
Si bien da varias ventajas, también tiene que ser cuidada de la mejor manera posible, puesto que, con el paso del tiempo, tendrá desgastes que podrían causar un daño grave al coche.
Por ejemplo, realizar maniobras inadecuadas al estacionar, arrancar o cambiar de marcha deriva en mayores afectaciones, que obligarán a los usuarios a dirigirse a talleres mecánicos.
Por ello, los conductores deben abandonar algunos hábitos para que las cajas automáticas no se vean comprometidas.
Las conductas por cambiar
De acuerdo con la marca de carros estadounidense Ford, existen cinco hábitos que todos los conductores deben evitar para prevenir daños en sus carros automáticos:
1. Utilizar la posición de parqueo (P) cuando el coche se encuentra aún en movimiento
La letra P en el carro indica el parqueo o estacionamiento. Esta se encarga de bloquear la transmisión para no dejar que los engranajes del coche sigan girando.
Existen situaciones en las que, cuando un conductor llega a su destino, debido a la prisa, cambia la marcha de drive (D) o reversa (R) a P (parking) antes de que el coche se encuentre completamente quieto.
Esta acción podría desgastar de manera prematura el componente que impide que los engranajes se muevan; por ello, se aconseja parar el carro y luego cambiar a P.
2. No usar el freno de mano al estacionar
Cuando el conductor coloca P, la traba de la transmisión impide que los engranajes se muevan y, por ende, el vehículo.
No obstante, este no se encarga de reemplazar el uso del freno de mano o estacionamiento, ya que, si no se usa, el peso del vehículo recaería solamente en la transmisión y estaría desgastándose. Así, se aconseja usar siempre el freno de mano al estacionarse.
3. Acelerar al cambiar de neutral (N) a drive (D)
Para arrancar rápidamente, se suele acelerar antes de cambiar la palanca de posición. Ford no recomienda hacer esto en un vehículo con transmisión automática, ya que se desgasta la turbina de transmisión.
4. Usar N en bajadas
Tanto los coches manuales como los automáticos presentan una pérdida de agarre y tracción cuando cambian a N durante bajadas, ya que esta función se encarga de desconectar la transmisión del motor.
Ante ello, se aconseja engranar una velocidad para mejorar la estabilidad.
5. Cambiar a D cuando el coche se encuentra en movimiento
Cuando el vehículo no se encuentra completamente detenido y se cambia de marcha a D o R, se podría estar colocando mucha tensión en la banda de transmisión, generando así un desgaste prematuro.
Por ello, se recomienda frenar por completo si se va a cambiar de marcha.