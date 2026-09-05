Muchos conductores hacen esto con la palanca y terminan dañando la caja de cambios: así debe usarse correctamente

Los carros automáticos se han convertido en una opción cada vez más común en las calles. Su facilidad de manejo, la comodidad que ofrecen en el tráfico y los avances tecnológicos han impulsado su popularidad tanto entre conductores con experiencia como entre quienes están aprendiendo a manejar.

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Una de sus principales ventajas es que eliminan la necesidad de usar el pedal del embrague y cambiar de marcha manualmente. El vehículo realiza esas transiciones por sí solo, lo que reduce el esfuerzo al volante, especialmente en recorridos urbanos con constantes detenciones.

En ciudades donde los trancones hacen parte de la rutina diaria, esta característica permite que los trayectos sean menos agotadores, dado que el conductor puede concentrarse únicamente en acelerar, frenar y mantener el control del vehículo.

Sin embargo, esa facilidad de uso también puede generar malos hábitos que, con el tiempo, terminan afectando la transmisión. Aunque conducir un automático parece sencillo, algunas prácticas pueden acelerar el desgaste de la caja de cambios y reducir su vida útil.

La transmisión automática elimina el uso del embrague y el cambio manual de marchas. Foto: Getty Images

Según Drivek, uno de los errores más frecuentes es poner la palanca en punto muerto (N) mientras el auto está en movimiento. Lejos de ahorrar combustible, esta maniobra disminuye el control y puede comprometer la seguridad durante la conducción.

Otra equivocación habitual es cambiar entre marcha adelante (D) y reversa (R) sin detener completamente el carro. La transmisión recibe una carga innecesaria cuando se realiza este cambio con el vehículo aún en movimiento, por lo que siempre se recomienda frenar por completo antes de cambiar de dirección.

También existen otros hábitos que conviene evitar. Pasar la palanca a “N” durante los semáforos o los trancones no aporta beneficios, puesto que la transmisión está diseñada para permanecer en “D” mientras el carro está detenido. De igual forma, seleccionar la posición “P” antes de que el vehículo se detenga por completo puede dañar el mecanismo de bloqueo de la caja.

Los carros automáticos son cada vez más comunes gracias a su facilidad de manejo. Foto: Getty Images

Al momento de estacionar, los expertos también aconsejan no depender únicamente de la posición “P”. Accionar el freno de mano antes de soltar el vehículo ayuda a reducir la tensión sobre la transmisión y evita que el carro se desplace, especialmente cuando queda parqueado en una pendiente.

Aunque el cambio automático hace la conducción más cómoda y práctica, utilizarlo de forma adecuada es clave para conservar la transmisión en buen estado y prolongar la vida útil del vehículo.