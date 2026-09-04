Tesla anunció que sus usuarios en Colombia ya no podrán disfrutar del servicio premium de la marca en sus vehículos sin un costo extra, pues septiembre será el último mes en que la compañía no les cobrará este servicio extra a los conductores.

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La membresía premium de Tesla

Es importante precisar que esta membresía en discusión es una tecnología distinta al Full Self-Driving (FSD) que anunció la compañía en días previos para sus usuarios.

La membresía premium que dejará de ser gratis para los propietarios de Tesla es aquella que les ofrece una conectividad parcial con la cual tenían varios beneficios básicos para su día a día. A partir del 1 de octubre, los que no deseen pagar el valor de este beneficio perderán las siguientes herramientas en el vehículo:

Mapas con vista satelital

Pronóstico del tiempo y mapa de precipitaciones

Mapas de tráfico en vivo

Sentry Mode (ver cámaras en vivo)

Visor de la cámara de tablero de la aplicación móvil

Modo mascota (ver desde la cámara interior en vivo)

Streaming de música

Streaming de video

Karaoke

Navegador de internet

La navegación con tráfico en tiempo real a lo largo de la ruta es la única función que seguirá disponible para los usuarios de la versión estándar. Ahora bien, es importante precisar que las demás funciones básicas del vehículo seguirán común y corriente.

Tesla nació en 2003 en Estados Unidos y fue bautizada en honor al inventor e ingeniero eléctrico Nikola Tesla. El millonario Elon Musk entró en 2004 como principal inversionista. Foto: COLPRENSA

Esta medida afecta a miles de colombianos que ya se han hecho a estos vehículos. De hecho, de acuerdo con el informe más reciente de la ANDI y Fenalco, el Tesla Model Y es el vehículo que más han comprado los colombianos en 2026.

Las funciones previamente mencionadas estarán disponibles solamente para los usuarios que decidan pagar esta membresía adicional.

¿Cuánto vale la membresía y cómo se instala?

Tesla confirmó que este beneficio estará disponible para sus usuarios sin costo extra hasta el 30 de septiembre; luego de esta fecha, los propietarios deberán adquirir estos beneficios con la compra de la membresía que se hace tipo suscripción: mes a mes.

Específicamente, los usuarios deberán pagar $69.900 COP mensuales por esta membresía premium. Con este único pago podrán acceder a los beneficios mencionados.

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Ahora bien, la marca anunció un beneficio para los compradores de este beneficio. En su comunicado oficial referenciaron que los que hagan su pedido para los vehículos Model 3 y Model Y recibirán una prueba al momento de la entrega.

La membresía es posible activarla de la misma forma de la que se activan todos los formatos en los vehículos Tesla: a través de la aplicación oficial.