‘Bola 8′ se pronunció tras publicar fotografía tomándose de la mano con otro hombre y dejó contundente mensaje: “Realmente se siente”

Después de 17 años de relación, Koral Costa y el actor Omar Murillo, recordado por muchos como ‘Bola 8’, confirmaron el final de su matrimonio. La noticia puso punto final a las especulaciones que durante varias semanas comenzaron a circular en redes sociales, donde surgieron diferentes versiones sobre lo que habría provocado la ruptura de una de las parejas más conocidas de la farándula nacional.

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En medio de los comentarios y rumores, la creadora de contenido decidió pronunciarse directamente para aclarar lo ocurrido. Costa aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre su separación y responder a algunos de los señalamientos que comenzaron a aparecer en su contra.

La influencer también utilizó ese espacio para rechazar versiones que, según sus respuestas, cuestionaban su comportamiento y su integridad personal. De esta manera, optó por referirse públicamente al fin de su relación con Murillo y poner sobre la mesa su propia versión, aclarando que no fue infidelidad.

No obstante, ‘Bola 8′ publicó una fotografía tomado de la mano con otro hombre, dejando un particular pie de foto sobre lo que ocurría.

“No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”, escribió en el post.

Ante la ola de críticas señalándolo por su tema personal e íntimo, el actor decidió pronunciarse al respecto, frenando a aquellos que ponían en duda aspectos de su privacidad.

“Solo disfruto todos los comentarios en la foto que subí con mi amigo”, dijo.

“Para los que están con la piquiña de saber si es pareja o no, lo único que les puedo decir es que es un hombre guapísimo y además me quiere, es mi pana”. agregó.

Al mencionar detalles, más de uno quedó sin palabras, pues el famoso indicó que su conocido era español y llevaban una vibra diferente al resto.

“No es colombiano, es español. Todos suponen, solo subí la mano y mi mano... empiezan a suponer. Me brindó una bonita amistad, hay una energía vibrante que uno no puede jugar a ello, a no sentirlo cuando realmente se siente”, apuntó.

“No entiendo por qué no permiten que dos hombres puedan tener una buena amistad”, agregó.