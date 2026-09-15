Madrid se convirtió este martes en el escenario de un encuentro entre moda, música y cultura colombiana. A las 11:00 a. m., la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles recibió la presentación de Florecer, la nueva colección de Agua by Agua Bendita, firma colombiana fundada por las diseñadoras Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, en el marco de la programación oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

SEMANA estuvo presente en el desfile, que contó con más de 40 salidas y una puesta en escena construida alrededor de uno de los elementos más reconocibles de la identidad visual de la marca: las flores. Para ambientar el espacio, fueron llevadas desde el territorio nacional más de 13.575 flores colombianas, que transformaron el emblemático escenario madrileño en un paisaje cargado de color y referencias al país.

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La participación de Agua by Agua Bendita tiene un peso particular dentro de esta edición de la Semana de la Moda de Madrid. La firma fue escogida para abrir la jornada del 15 de septiembre y recibió el Premio al Diseñador Internacional de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, un reconocimiento que pone en el centro a una propuesta latinoamericana dentro de uno de los principales encuentros de moda de España.

La pasarela reunió a más de mil asistentes y entre sus invitados tuvo nombres reconocidos de la moda y el entretenimiento internacional, como Chiara Ferragni, Elena Rose y la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando las luces y las prendas compartieron protagonismo con la música. La barranquillera Aria Vega apareció en escena para cantar en vivo mientras las modelos avanzaban por la pasarela con las piezas de Florecer.

La artista, que atraviesa un momento de crecimiento en su carrera, habló con SEMANA después de su presentación y describió lo que significó para ella formar parte de una puesta en escena en la que moda y música se encontraron alrededor de una misma identidad.

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Aria Vega cantó en vivo en la pasarela de Agua by Agua Bendita. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

“Me sentí increíble; es definitivamente otro tipo de experiencia ver todas estas prendas de Agua by Agua Bendita. Me siento la más preciosa en estas piezas que son una obra de arte. Sentí que todo el universo fue integrado en la pasarela y eso me hace muy feliz”, le contó Aria Vega a SEMANA.

La aparición de la cantante no fue solamente un acompañamiento musical para la colección. Su presencia reforzó el vínculo de la pasarela con el Caribe colombiano, una región que hace parte de la identidad de la artista y que, según explicó, busca llevar a otros escenarios a través de su música.

Aria Vega, rumbo a Macondo Park con Shakira

Aria Vega participará en Es Latina, la experiencia cultural que acompañará la residencia de Shakira en la capital española. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

La presentación en Madrid también ocurrió pocos días antes de que Aria Vega participe en Es Latina, la experiencia cultural que acompañará la residencia de Shakira en la capital española.

La programación oficial de Es Latina incluye a la barranquillera entre una nueva generación de artistas latinoamericanos y españoles que harán parte de Macondo Park, el espacio cultural de la residencia de Shakira entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre. La propuesta reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza alrededor de una experiencia inspirada en el universo de Gabriel García Márquez.

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La artista Aria Vega cantó en vivo en la pasarela de Agua by Agua Bendita. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

La propia Aria Vega le confirmó a SEMANA que estará en esta programación y habló de lo que representa para su carrera compartir escenario y espacio cultural con una figura como Shakira.

“Estuvimos en los Premios Juventud y nos ganamos el premio de una nueva generación femenina. Fuimos a Barcelona, hicimos sold out y vinimos a Madrid e hicimos sold out y ahora viene Macondo Park con Shakira; esto es un sueño hecho realidad para mí”, aseguró.

“Estuvimos en los Premios Juventud y nos ganamos el premio de una nueva generación femenina”, dijo Aria Vega. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

La barranquillera también confirmó su participación para el 2 de octubre y explicó por qué esta oportunidad tiene una relación directa con el concepto que ha construido alrededor de su música.

“Estaré el 2 de octubre y estoy muy emocionada porque precisamente mi música se trata de eso, de llevar Macondo a una realidad y de mostrarle a la gente la Costa Caribe colombiana, y mostrarles ese Macondo con el que mi música hace sentido. Así que llevar esto a un escenario, a mostrar cómo suenan esos tambores, cómo son esos bailes folclóricos, es maravilloso”, dijo.

La artista Aria Vega cantó en vivo en la pasarela de Agua by Agua Bendita. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

La participación de Aria Vega en Macondo Park ha sido confirmada dentro de la programación cultural que acompaña la residencia de Shakira. Su nombre aparece junto al de artistas como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Yerai Cortés, Gale y Lia Kali. La organización ha aclarado que estos artistas forman parte de la experiencia Es Latina y no necesariamente serán invitados de Shakira en el escenario principal de sus conciertos.

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Una colaboración que llevó el Caribe a la pasarela

La artista Aria Vega cantó en vivo en la pasarela de Agua by Agua Bendita. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

Para Mariana Hinestroza, cofundadora y diseñadora de Agua by Agua Bendita, la elección de Aria Vega para acompañar Florecer tuvo un significado que fue más allá de una presentación musical.

“Es una mujer increíble que parece un ángel. Yo le dije: Aria, pareces un ángel lleno de flores en la pasarela. Ella es todo lo que nos representa, todo lo hermoso y grande que podemos ser”, le dijo Hinestroza a SEMANA.

Agua by Agua Bendita llegó a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de la mano de Latin American Fashion Awards, plataforma que presentó a la firma colombiana dentro del calendario oficial.

Ifema había anunciado previamente que la participación buscaba reforzar la presencia latinoamericana en la pasarela madrileña y consolidar a Madrid como un punto de encuentro entre las industrias de la moda de América Latina y Europa.