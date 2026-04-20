Aria Vega, la ‘costeñita’, confirmó gira musical en Colombia: estas son las ciudades a las que llevará su música ‘chévere’

El tour dará inicio el próximo 18 de abril en su ciudad natal, Barrranquilla, en un show muy especial que promete ser el punto de partida de una experiencia cargada de energía, identidad y ritmo.

La gira incluirá presentaciones en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Manizales, Cali, Neiva, entre otras, consolidando así su presencia a nivel nacional.

Aria Vega, la ‘costeñita’ que le canta al Caribe, lo reinventa y lo exporta

Aria está en uno de los momentos más importantes de su carrera, su reciente y destacada presentación en el Festival Estéreo Picnic confirmó su crecimiento artístico y su capacidad de conectar con grandes audiencias en escenarios de alto nivel.

A esto se suma un logro contundente, pues desde hace varias semanas ocupa el puesto #1 del Billboard Colombia Hot 100 con su éxito “Chévere (premium_remix)”, reafirmando su impacto en la industria musical.

Con una propuesta fresca y auténtica, Aria continúa posicionándose como una de las artistas emergentes más relevantes del país, llevando los sonidos caribeños a nuevas audiencias tanto en Colombia como a nivel internacional.

Este gran momento también se ve reflejado en su primera nominación internacional a los Premios Tu Música Urbano, donde compite en las categorías Artista Nuevo Femenino y Artista Afrobeat, un reconocimiento que valida su proyección y el alcance de su propuesta musical.

Shakira, Aria Vega y Piso 21, los artistas colombianos que lideran en TikTok con canciones virales

A través de sus redes sociales, Aria Vega confirmó su gira por Colombia con un emotivo mensaje en donde ella dejó clara la emoción que tiene de cantar en varias ciudades de Colombia.

“Mis costeñitas y tiburones, esto es un sueño hecho realidad, nos vemos en mi primer tour por Colombia. Compra tus entradas en el link de mi biografía”, escribió la cantante.

Fechas de la gira de Aria Vega en Colombia

18 de abril - Barranquilla

24 de abril - Chía

29 de abril - Valledupar

30 de abril - Valledupar

2 de mayo - Medellín

15 de mayo - Bucaramanga

23 de mayo - Cali

5 de junio - Neiva

6 de junio - Ibagué

13 de junio - Montería

19 de junio - Manizales

26 de junio - Cúcuta

28 de junio - Riohacha

Varios de los fanáticos de Aria Vega dejaron reacciones en su publicación mostrando la emoción que les da saber de su gira: “Ya queremos”; “Eso!! Me encanta”; “¿Y Bogotá?“; ”Mis placata y yo no podemos esperar"; “El huila y olé te espera”; “Muy costeñita premium de tu parte”; “Mana, estaba esperando esto”, fueron algunos de los comentarios.