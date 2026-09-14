El ‘efecto Shakira’ en el turismo: se disparan las búsquedas de alojamiento en Madrid, España, entre septiembre y octubre

Las búsquedas de alojamiento en Madrid para estancias entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre han aumentado un 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsadas por la celebración de la residencia de conciertos de la artista Shakira en la capital, según los datos de la plataforma Booking.

El impacto sobre la demanda turística se aprecia desde el primer fin de semana de la serie de actuaciones, periodo que registra un aumento del 57,3% en las búsquedas.

El pico más elevado de interés se alcanza en el tramo final del ciclo, concretamente entre el 9 y el 12 de octubre, cuando las consultas para alojarse en la ciudad repuntan un 74,9% respecto a 2025.

Shakira llegó a Madrid y desató la locura: cientos de colombianos la recibieron antes de su esperada residencia musical ‘Es Latina’

Por procedencia, el mercado nacional lidera el crecimiento, con un incremento del 86% en las búsquedas realizadas por viajeros españoles para viajar a Madrid durante las fechas de los conciertos.

Shakira sorprendió a sus fans en el aeropuerto de Barajas en Madrid este lunes 14 de septiembre. Foto: SEMANA

En el ámbito internacional, Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos se sitúan como los principales países emisores de demanda hacia la capital.

La responsable de Booking en España, Pilar Crespo, ha señalado que los datos reflejan “el impacto que puede tener un gran acontecimiento musical en el interés por viajar a un destino”.

Asimismo, ha detallado que las búsquedas internas han crecido en la totalidad de las tipologías de usuarios, destacando los aumentos registrados en el segmento de familias (+133%), grupos (+107%), parejas (+76%) y viajeros individuales (+44%).

Shakira tuvo inesperado encuentro con MrBeast y le hizo una propuesta para Colombia

Los conciertos de Shakira

El primer concierto de Shakira en Madrid será el 18 de septiembre, pero la programación se extenderá durante cuatro fines de semana: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre; 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Las 12 presentaciones se realizarán en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, donde se ha construido un estadio temporal diseñado especialmente para la residencia. El espacio tendrá capacidad para más de 50.000 personas por noche.

A partir del próximo 18 de septiembre, y durante cuatro fines de semana, Madrid acogerá en el recinto Iberdrola Music la residencia europea de “Las Mujeres Ya No Lloran”. Foto: Es Latina Shakira

La residencia forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y constituye la única parada europea de esta etapa de la gira. La magnitud del proyecto explica por qué la llegada de Shakira a Madrid no se entiende solamente como el regreso de una estrella internacional a los escenarios españoles.

La artista ha bautizado esta experiencia como Es Latina, una propuesta cultural que busca reunir durante un mes diferentes expresiones de la identidad latinoamericana y española. Música, literatura, gastronomía, moda, arte y danza estarán integrados en torno a los conciertos.

Con información de Europa Press